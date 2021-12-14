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في العراق... إعدام 3 مدانين بتهم "إرهاب"

Lebanon 24
14-12-2021 | 13:30
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نفذت السلطات العراقية، الثلاثاء، حكمًا بالإعدام شنقًا على 3 مواطنين مدانين بتهم "الإرهاب"، وذلك في سجن الناصرية المركزي الذي يعرف باسم "الحوت"، في المدينة الواقعة بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وسجن "الحوت" هو الوحيد في البلاد الذي تنفذ فيه عقوبة الإعدام، بعد مصادقة رئيس الجمهورية، وفق ما ذكر مصدر أمني لوكالة "فرانس برس"، فضل عدم الكشف عن هويته.

وأوضح المصدر أن "أحد المعدومين من سكنة ذي قار شارك بتفجير في الناصرية في أغسطس 2013"، أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، و"الآخر شارك بتفجير في محافظة كربلاء".
 
وأكد مصدر أمني ثانٍ وقوع الإعدامات، مشيرًا إلى أن الثلاثة أدينوا بقضايا "إرهاب".

ومنذ إعلان العراق "انتصاره" على تنظيم داعش عام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام ضد عناصر من التنظيم.

وهذه خامس عملية إعدام تنفذ هذا العام، وبذلك أصبح عدد الذين تم إعدامهم في العراق منذ مطلع عام 2021، 17 شخصًا، بحسب تعداد لفرانس برس.
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