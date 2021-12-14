القمة الخليجية... إلى ماذا خلصت؟

أكد البيان الختامي للقمة الخليجية الـ42 بالعاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء، على أهمية تعزيز العمل الجماعي لمواجهة كافة التحديات.كما أكد البيان الختامي للقمة على تعزيز دور المرأة والشباب في الاقتصاد والأعمال، وتنفيذ المبادرات المتعلقة بالتغير المناخي.وفي افتتاح القمة، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأهمية استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية.وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمته: "نعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وندعم الحل الدبلوماسي للنزاعات".وتطرق ولي العهد السعودي إلى مجموعة من قضايا المنطقة، مشددًا على "أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية"، بالإضافة إلى "أهمية استقرار العراق".