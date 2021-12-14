عربي-دولي

القمة الخليجية... إلى ماذا خلصت؟

Lebanon 24
14-12-2021 | 14:30
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أكد البيان الختامي للقمة الخليجية الـ42 بالعاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء، على أهمية تعزيز العمل الجماعي لمواجهة كافة التحديات.

كما أكد البيان الختامي للقمة على تعزيز دور المرأة والشباب في الاقتصاد والأعمال، وتنفيذ المبادرات المتعلقة بالتغير المناخي.

وفي افتتاح القمة، أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأهمية استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية.

وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمته: "نعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وندعم الحل الدبلوماسي للنزاعات".

وتطرق ولي العهد السعودي إلى مجموعة من قضايا المنطقة، مشددًا على "أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية"، بالإضافة إلى "أهمية استقرار العراق".
 
من جانبه، أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على "أهمية الدور السعودي لتجاوز التحديات"، مشددًا كذلك على ضرورة "الالتزام بمضامين إعلان العلا".

بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، إن هناك "عزيمة خليجية لتوحيد الصف والحفاظ على المنجزات".
 
وأضاف: "أمن واستقرار دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ. الأمن الخليجي منظومة مترابطة لمواجهة كل التحديات".

وتابع: "هدفنا تعزيز العمل الخليجي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، (...)، ندعو لتعزيز المشاريع الخليجية المشتركة".
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