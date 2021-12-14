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هل ستعود أفغانستان قبلة الإرهابيين الأولى في العالم؟ فيديو يقدّم الإجابة كاملة

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Lebanon 24
14-12-2021 | 13:26
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لنعد بالزمن قليلا إلى الوراء، أفغانستان في أواسط الثمانينات من القرن الماضي، عشرات الآلاف من المجاهدين الأجانب يتدفقون إلى أفغانستان لقتال القوات السوفييتية المسيطرة على البلاد وقتها.

بعدها بعقدين ونيّف، المشهد نفسه يتكرر في سوريا مع أفواج من المقاتلين من جميع أنحاء العالم العربي للانضمام إلى تنظيمي داعش والقاعدة لقتال قوات الحكومة السورية.

واليوم، بعد عودة طالبان إلى بسط سلطتها على البلاد، يبقى التساؤل الأبرز: هل ستعود أفغانستان قبلة الإرهابيين الأولى في العالم؟ 
 
للحصول على الإجابة على هذا السؤال وأكثر.. شاهدوا فيديو حلقة شيّقة من برنامج "النقاش" عبر شاشة "الآن".. للمشاهدة إضغط هنا
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