عربي-دولي

دولة معروفة تخسر مطارها الوحيد بسبب "قرض مالي".. من هي؟

خدمات إعلامية/ بالتعاون مع قناة "أخبار الآن"

|
Lebanon 24
14-12-2021 | 13:31
A-
A+
Doc-P-896993-637751110253790437.jpg
Doc-P-896993-637751110253790437.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتبين باستمرار أن الحروب حول العالم مستمرّة، كما أن "فخ الديون" يؤدي إلى تضرر الكثير من الدول.
 
فعلياً، فإن هناك دولاً خسرت مرافق اقتصادية مهمة لديها، وذلك بسبب تخلفها عن سداد قروض مالية قيمتها ملايين الدولار.
 
وفي هذا الإطار، كشف تقرير لقناة "الآن" عن دولة معروفة خسرت مطارها الوحيد بسبب قرضٍ مالي.. فمن هي؟
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خدمات إعلامية/ بالتعاون مع قناة "أخبار الآن"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-12-14
16:00 | 2021-12-14
15:30 | 2021-12-14
15:00 | 2021-12-14
14:30 | 2021-12-14
14:00 | 2021-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website