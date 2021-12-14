دولة معروفة تخسر مطارها الوحيد بسبب "قرض مالي".. من هي؟

يتبين باستمرار أن الحروب حول العالم مستمرّة، كما أن "فخ الديون" يؤدي إلى تضرر الكثير من الدول.

فعلياً، فإن هناك دولاً خسرت مرافق اقتصادية مهمة لديها، وذلك بسبب تخلفها عن سداد قروض مالية قيمتها ملايين الدولار.

وفي هذا الإطار، كشف تقرير لقناة "الآن" عن دولة معروفة خسرت مطارها الوحيد بسبب قرضٍ مالي.. فمن هي؟