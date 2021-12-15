تجربة أوميكرون.. كيف يتحضر العالم لـ"الوباء المقبل"؟

أطلق متحور أوميكرون منذ اكتشافه سلسلة من التساؤلات والتحديات حول الطريقة التي سيتصرف بها العالم مع "الوباء المقبل" الذي يقول علماء إن السؤال المهم "ليس إذا ما كان سيحصل أم لا؟ بل مسألة متى سيحصل؟".
وبعد ظهور أميكرون، اتخذت دول عدة إجراءات مثل حظر السفر، وحظر أغلبها السفر من وإلى القارة الإفريقية، حيث اكتشف المتحور هناك لأول مرة، كما عقدت مؤتمرات صحفية لا حصر لها في بلدان كثيرة لمسؤولي الصحة المحليين والعالميين.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن طريقة تعامل العالم مع متحور أوميكرون، تشبه طريقة التعامل مع الأصل الذي جاء منه، كوفيد -19، باستثناء أنها "أسرع بكثير".
ومثل سلفه، أدى أوميكرون إلى تداعيات اقتصادية، لكن "التمرين" الذي منحه كورونا للعالم أدى كما يبدو إلى تسريع الصدمة الاقتصادية، وربما سيؤدي أيضا إلى جعلها قصيرة الأمد.
كوفيد -19
في الأسابيع الأولى من عام 2020، أثبتت الولايات المتحدة وكثير من الدول أنها غير مستعدة للتحديات المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الكشف عن الفيروس.
ونقلت نيويورك تايمز عن الدكتور، تشارلز تشيو، المتخصص في الأمراض المعدية وعالم الميكروبات في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو "كان لدينا تأخير من شهر إلى شهرين قبل أن نتمكن حتى من تحديد وجود الفيروس".
وبحلول ذلك الوقت، كان كوفيد قد انتشر بالفعل على نطاق واسع بين ولايات متعددة ومن الساحل إلى الساحل.
ومنذ أول حالة، قتل الفيروس أكثر من 800 ألف شخص في الولايات المتحدة، وأكثر من 5.3 مليون شخص حول العالم، فيما أصاب أكثر من 50 مليونا في الولايات المتحدة، و271 مليونا حول العالم.
ويتشابه الفيروس ومتحوره أوميكرون بأن من الضروري التصدي له بسرعة، في حين تأخر توفير لقاح فعال لكورونا نحو عام، ويقول مسؤولو الصحة إن 100 يوم كافية لإيجاد لقاح ضد أوميكرون، كما أن قوة المضادات الفيروسية تتزايد.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، عن مسؤولين في شركة فايزر لإنتاج الأدوية والعقاقير، الثلاثاء، قولهم أن "حبوب مضادات فيروس كورونا خفضت بشكل حاد دخول المستشفيات والوفيات بين الناس المعرضين لخطر كبير من مرض شديد بسبب العمر أو الحالات الطبية المزمنة".
وفي السابق، كان الحديث عن حبوب تقاوم الفيروسات، أمرا "شديد التعقيد"، لكن فايزر تقول إنها تتوقع الموافقة على عقارها "قبل نهاية العام" بحسب واشنطن بوست.
وقالت، أناليسا أندرسون، كبيرة الباحثين العلميين في فايزر أن "مضادات الفيروسات الفموية تقدم فوائد كبيرة، أهمها أنها لا توجب اتصال المرضى بالأطباء والممرضين فيزيائيا لمنح العلاج".
وكاد فيروس كورونا أن يؤدي إلى انهيار النظام الصحي في العديد من الدول، ليس فقط بسبب عدد المرضى الكبير الذين جاؤوا إلى المستشفيات في وقت متزامن، ولكن أيضا بسبب ارتفاع عدد الضحايا بين الفرق الصحية.