بعد طرد مشبوه.. الأمن يطوق سفارة روسيا في واشنطن

Major police/fire department presence at the back of the Russian embassy after some sort of threat. Tunlaw Road is closed @nbcwashington pic.twitter.com/Frk8ws3l5Q — Tom Lynch (@TomLynch_) December 14, 2021

وكتب أحدهم أن هناك "تواجداً كبيراً للشرطة (...) خلف السفارة الروسية بعد نوع من التهديد".



كذلك، ذكرت إحدى الناشطات أن "مادة مريبة في السفارة الروسية (...) شارع Tunlaw مغلق".

Suspicious item at the Russian embassy. Tunlaw Rd is blocked @nbcwashington @fox5dc pic.twitter.com/3P74qAvODM — Mischa Sindyukov (@mischasindyukov) December 14, 2021

يشار إلى أن الشرطة الأميركية لم تصدر حتى اللحظة أي بيان رسمي يوضح حقيقة الطرد المشبوه أو إن كان هناك أي تهديد حقيقي تلقته السفارة الروسية في واشنطن.