"واشنطن بوست": الحرب على إيران ستكون "أم المعارك"

ربما كان قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني هو أسوأ سوء تقدير في السياسة الخارجية منذ غزو العراق عام 2003. ولعل المنافس الوحيد لهذا الشرف المشكوك فيه هو الاتفاقية الأحادية الجانب التي أبرمها ترامب مع طالبان والتي طبقها الرئيس الأميركي جو بايدن.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، تخلصت إيران من 97 في المائة من وقودها النووي وحدّت نسبة تخصيب اليورانيوم على 3.67 في المائة فقط. وتم تقدير وقت "الاختراق" لإنتاج مادة كافية لصنع قنبلة نووية بأكثر من عام. سمح انسحاب ترامب لإيران بتكثيف برنامجها النووي. ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الماضي أن إيران لديها 12 ضعف كمية اليورانيوم المخصب المسموح بها بموجب الاتفاق. كما وتقوم ايران بتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 في المائة، أي أقل بقليل من 90 في المائة اللازمة لصنع أسلحة نووية. وتقلص وقت "الاختراق" إلى أقل من ثلاثة أسابيع. سوف يستغرق الأمر وقتًا أطول لتصنيع الرؤوس الحربية اللازمة لصنع أسلحة نووية، لكن إيران أقرب كثيرًا إلى هذا الإنجاز المرعب مما كانت عليه في عام 2018".وأضافت الصحيفة، "حتى مسؤولي الأمن الإسرائيليين السابقين، الذين عارض معظمهم الاتفاق النووي للرئيس باراك أوباما، يعترفون الآن بأن الانسحاب منه أدى إلى نتائج عكسية. قال وزير الدفاع السابق في حكومة بنيامين نتنياهو، موشيه يعالون، الشهر الماضي: "بالنظر إلى السياسة المتعلقة بإيران في العقد الماضي، كان الخطأ الرئيسي هو انسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاقية". ووصف مدير الموساد السابق، تامير باردو، الانسحاب بأنه "مأساة". كما ووصف الجنرال المتقاعد إسحاق بن إسرائيل، رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية، "جهود نتنياهو لإقناع إدارة ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي بأسوأ خطأ استراتيجي في تاريخ إسرائيل". الآن يخبروننا".وبحسب الصحيفة، "تحاول إدارة بايدن إحياء الاتفاق النووي. ها هي المحادثات جارية في فيينا. لكن إيران تشعر بالإنهاك جراء انسحاب ترامب، ولم يُبد رئيسها الجديد المتشدد إبراهيم رئيسي الكثير من الاهتمام بالتسوية. قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين هذا الشهر إن "إيران في الوقت الحالي لا تبدو جادة بشأن القيام بما هو ضروري للعودة إلى الامتثال". هذا يعني أن الولايات المتحدة وإسرائيل ربما تقتربان من القرار الذي لطالما شكل رعبا لهما: هل يقصفان إيران أم يسمحان لها بالحصول على القنبلة؟ في الماضي، قلنا إن القصف هو الخيار الأقل سوءًا، لكن الآن، لم يعد الأمر قابل للتصديق. إن إيران، التي يبلغ تعداد سكانها 85 مليون نسمة، أكبر بكثير وأقوى بكثير من الأعداء الذين لم تستطع الولايات المتحدة هزيمتهم في العراق وأفغانستان. كما وبات برنامجها النووي أكثر تقدمًا بكثير من برنامج العراق أو سوريا عندما قصفت إسرائيل المنشآت النووية المشتبه بها في تلك الدول في عامي 1981 و2007 على التوالي".وأضافت الصحيفة"البرنامج النووي الإيراني منتشر عبر عشرات المواقع المحصنة والمخفية، وكلها محمية بنظام دفاع جوي متطور. محطة فوردو لتخصيب الوقود مدفونة في أعماق جبل. إن إسقاط هذه المحطة، إذا كان من الممكن القيام بهذا الأمر على الإطلاق، سيتطلب على الأرجح جهاز اختراق الذخائر الضخمة الذي يبلغ 30000 رطل. يمكن للولايات المتحدة، بالطبع، تزويد إسرائيل بهذه الذخائر، أو يمكنها قصف المنشآت الإيرانية نفسها. لكن حتى الضربات الناجحة لن تؤدي إلا إلى تأخير برنامج إيران النووي: يمكنك إزالة المنشآت النووية ولكن لا يمكنك إزالة المعرفة النووية. علاوة على ذلك، هناك خطر حقيقي من أن أي هجوم يمكن أن يؤدي إلى حرب أكبر في الشرق الأوسط. من المرجح أن ترد إيران على القوات الأميركية في المنطقة وضد حلفاء الولايات المتحدة. حزب الله اللبناني، على سبيل المثال، يمكن أن يسقط أكثر من 100000 صاروخ وقذيفة على إسرائيل، وهو ما يكفي للتغلب على دفاعاتها الصاروخية، ففي حرب لبنان عام 2006، أطلق حزب الله 4000 صاروخ قصير المدى فقط على إسرائيل. هناك سبب وجيه لعدم استعداد أي زعيم إسرائيلي أو أميركي، ولا حتى الصقور مثل نتنياهو وجورج دبليو بوش وترامب، لقصف إيران، فهذه الحرب على إيران ستكون "أم المعارك"."وبحسب الصحيفة، "إن السماح لإيران بأن تصبح دولة نووية، إذا ثبت أن ذلك لا مفر منه، قد يكون في الواقع الخيار الأقل خطورة. النظام الايراني استخدم انتحاريين في الماضي، لكنه في حد ذاته لم يكن انتحاريا. يعرف قادة ايران أن لدى إسرائيل ترسانة نووية كبيرة، بما في ذلك الصواريخ النووية المنتشرة على الغواصات التي يمكن أن تنجو من أي هجوم على إسرائيل. يمكن للولايات المتحدة أن تزيد من ردع إيران من خلال توسيع مظلتها النووية بشكل صريح ليس فقط لتشمل إسرائيل ولكن أيضًا إلى المملكة العربية السعودية وتركيا ودول مجاورة أخرى. ستسمح الأسلحة النووية لإيران بتجنب الغزو الأميركي الذي لن يحدث على أي حال ولكنه لن يفعل شيئًا لحماية النظام من أكبر خطر يواجهه: انتفاضة من شعبه".وختمت الصحيفة، "يجب أن تستمر إدارة بايدن في محاولة إيقاف البرنامج النووي الإيراني بشكل سلمي، لكن هذا قد لا يكون ممكنًا بعد الآن بسبب قرار ترامب الكارثي بالانسحاب من الاتفاق. ولكن، ماذا لو فشلت تلك الجهود؟ حسنًا، لقد عشنا مع الأسلحة النووية في أيدي أنظمة خسيسة وبغيضة أخرى. إذا كان الأمر مفروضاً علينا، فيمكننا أن نتعلم كيف نتعايش مع إيران نووية أيضًا".