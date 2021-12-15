لهذه الاسباب جرعة كورونا المعززة حاسمة ضد "أوميكرون"

فيما يلوح شبح "الأوميكرون" بشكل كبير خلال موسم الأعياد، تحاول الحكومات في كل أنحاء العالم نشر جرعات كوفيد-19 المعززة من أجل تعزيز حمايتها ضد المتغير الأكثر قابلية للانتقال.

وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "لقد مر أقل من شهر منذ أن تم اكتشاف سلالة "أوميكرون" كوفيد الجديدة الشديدة التحور، ووصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها "متغير مثير للقلق". قبل ذلك، أظهرت الدراسات أن المناعة التي توفرها لقاحات كورونا تضاءلت بعد حوالى ستة أشهر، مما يعني أن الجرعات المعززة ضرورية لزيادة الأجسام المضادة الوقائية لمحاربة عدوى كورونا المحتملة".

وأضافت الشبكة، "لقد جعل ظهور "الأوميكرون" الجرعات المعززة أكثر أهمية، لأن عددًا من الدراسات المبكرة، التي نُشرت قبل مراجعة النظراء بسبب إلحاح الموقف، أظهرت أن لقاحات كورونا أقل فعالية ضد متحور "أوميكرون" مقارنة بسلالة دلتا السائدة عالميًا والمتغيرات الأخرى. لكن الدراسات نفسها أشارت إلى أن ثلاث جرعات من اللقاح، الجرعتان الأوليتان بالإضافة إلى الجرعة المعززة، تزيد بشكل كبير من مستوى الحماية ضد "الأوميكرون"."

وتابعت الشبكة، "في ما يلي ملخص للدراسات التي تم إصدارها حتى الآن وما تم العثور عليه: يوم الثلاثاء الماضي، قال العلماء في جنوب إفريقيا، حيث تم اكتشاف "أوميكرون" لأول مرة، إن دراستهم الأولية الصغيرة حول المتغير وجدت أنه يقلل بشكل كبير من حماية الجسم المضاد الناتج عن لقاح فايزر وبيونتيك. ومع ذلك، فقد وجدت أن الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس وحصلوا على جرعة معززة من المرجح أن يتمتعوا بمزيد من الحماية من المرض الشديد. وخلص العلماء إلى أن "العدوى السابقة، التي يتبعها التطعيم، أو على الأرجح الجرعة المعززة، ربما تكون وقائية ضد "الأوميكرون"، ومن المؤكد تقريبًا أنها ضد المرض الشديد". بعد ذلك، الأربعاء الماضي، نشرت شركتا فايزر وبايونتك نتائج معملية أولية خاصة بهما لاختبار متحور "أوميكرون" ضد اللقاح، والذي أظهر أيضًا انخفاضًا كبيرًا في قدرة اللقاح المكون من جرعتين على محاربة "الأوميكرون". ومع ذلك، وجدت الشركات أن الجرعة المعززة توفر حماية كبيرة ضد المتحور ولاحظت أن الجرعتين الأوليتين قد تحميان من المرض الشديد".

وأضافت، "نشرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة تقريرًا يوم الجمعة الماضي، نقلاً عن النتائج الأولية من دراسة في العالم الحقيقي، والتي قالت إن جرعتين من لقاحات كورونا كانت أقل فعالية بشكل ملحوظ ضد متحور "أوميكرون" من متحور "دلتا". ومع ذلك، فقد وجدت أن "فعالية اللقاح المتوسطة إلى العالية من 70 إلى 75٪ تظهر في الفترة المبكرة بعد جرعة معززة". كانت جرعة المعززة التي تم تقييمها هي جرعة فايزر بايونتك، حيث حصل المشاركون في الدراسة على أول جرعتين من لقاح جامعة أكسفورد - أسترازينيكا أو لقاح فايزر بايونتك. ومع ذلك، حذرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة من أن الأمر سيستغرق أسابيع قليلة قبل أن تُعرف الفعالية ضد المرض الشديد بمتحور "أوميكرون"، مضيفة أن "مدة الحماية المستعادة بعد تعزيز الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA)) غير معروفة في هذا المنعطف". إن جرعات موديرنا وفايزر بايونتك هي mRNA التي تعلم خلايانا كيفية صنع بروتين يؤدي إلى استجابة مناعية في أجسامنا. تنتج هذه الاستجابة بعد ذلك أجسامًا مضادة تساعد في حماية الناس من عدوى كوفيد. وجاءت أحدث دراسة لتعزيز فهمنا لتأثير أوميكرون على اللقاحات من المملكة المتحدة يوم الاثنين، حيث وجد علماء من جامعة أكسفورد، مرة أخرى، أن جرعتين من لقاحات أوكسفورد - أسترازينيكا أو فايزر - بايونتك كانت أقل فعالية إلى حد كبير في درء أوميكرون مقارنة بالمتغيرات السابقة للفيروس. اختبر الباحثون عينات دم لأشخاص بعد 28 يومًا من تناول جرعتهم الثانية من أي لقاح. عندما تم إدخال متحور "أوميكرون" إلى تلك العينات، أبلغ العلماء عن "انخفاض كبير" في الأجسام المضادة المعادلة التي تقاوم كورونا. في حين لم يتم تأكيد فعالية اللقاح المعزز ضد العدوى الشديدة، فإن أعداد حالات "الأوميكرون" في أوروبا والولايات المتحدة وجنوب إفريقيا حيث تم اكتشافها لأول مرة تتزايد بسرعة. تشير الدراسات المبكرة والأدلة القصصية إلى أنه في حين أن "الأوميكرون" أكثر قابلية للانتقال، إلا أنه يسبب عدوى أقل حدة. كان هناك دليل آخر على أن جرعتين من لقاح كورونا، والتي ثبت بالفعل أنها تقلل بشكل كبير من خطر العدوى الشديدة والاستشفاء والوفاة عند مواجهة متغيرات كورونا السابقة، تساعد في تقليل مخاطر دخول المستشفى مع عدوى "الأوميكرون". أفادت دراسة كبرى من جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء، أن جرعتين من لقاح فايزر - باينتك توفران حماية بنسبة 70٪ ضد الاستشفاء خلال الموجة الأخيرة من الحالات في البلاد، و 33٪ حماية ضد العدوى. وحذر الباحثون الذين أجروا الدراسة من أن نتائجها يجب اعتبارها أولية".

وأضافت الشبكة، "الآن السباق مستمر لدى الحكومات لتزويد سكانها باللقاحات المعززة. ويحث المسؤولون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأماكن أخرى الناس على أخذ اللقاح قبل موسم الأعياد. وقدر العلماء البريطانيون أن حالات" الأوميكرون" تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام، وقالوا إن البلاد يجب أن تستعد لمليون حالة بحلول نهاية العام. يمثل متحور "أوميكرون" الآن ما لا يقل عن 20٪ من الحالات المؤكدة في إنجلترا والمملكة المتحدة. حذر وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد من أن البديل الجديد يمثل 44٪ من الحالات في لندن ومن المتوقع أن يصبح البديل السائد في العاصمة خلال الـ 48 ساعة القادمة. وشوهدت طوابير طويلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة حيث اصطف الناس لتأمين اللقاح المعزز، بينما تعطل موقع حجز اللقاحات في البلاد يوم الاثنين وسط زيادة في الطلب. قالت حكومة المملكة المتحدة إنها تجلب الجيش ومتطوعين إضافيين وتفتح المزيد من المراكز في محاولة لإكمال حملتها الطموحة للتلقيح المعزز. ويمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا حجز حقنة معززة اعتبارًا من يوم الأربعاء، وسيتمكن جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا من الحجز. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون على "تويتر" إن أكثر من نصف مليون شخص في المملكة المتحدة حجزوا جرعة معززة يوم الاثنين".