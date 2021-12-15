زلزال يضرب محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران... وهذه قوّته

أفادت "روسيا اليوم" أن زلزالا بقوة 4.6 على مقياس ريختر، هز محافظة خوزستان بجنوب غرب إيران، اليوم الأربعاء.وأشارت مديرية الأزمات في خوزستان إلى أنه حتى الآن لم تتلق أي تقارير عن أضرار وخسائر من الزلزال، لافتة إلى أن الوضع تحت السيطرة".وعن تقرير الزلزال الأولي، أوضحت مديرية الأزمات أن الزلزال بلغت قوته 4.6 على مقياس ريختر، وموقعه على حدود محافظتي خوزستان وشهرمحل وبختياري - بالقرب من قلعة خاجة، على خط الطول"49.75"، وخط العرض "32.39"، ووقع على عمق 10 كيلومتر.