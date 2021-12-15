الصحة العالمية: لقاحات كوفيد-19 قد تكون أقل فاعلية في الحماية من أوميكرون

اعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم ان أدلة أولية تشير إلى ان اللقاحات المضادة لكوفيد-19 قد تكون أقل فاعلية في الحماية من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا الذي ينطوي على خطر تكرار الإصابة به أكثر من السلالات الأخرى.ونقلت وكالة "رويترز" عن المنظمة في تحديثها الوبائي الأسبوعي ان "المزيد من البيانات مطلوب لفهم أفضل للدرجة التي يراوغ بها أوميكرون المناعة الناتجة إما عن تلقي اللقاح أو الإصابة السابقة".وأضافت :"نتيجة لذلك فإن مجمل الخطر من المتحور الجديد المعني أوميكرون يظل مرتفعا جدا".