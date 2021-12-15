رواندا تسجّل 6 إصابات بمتحور "أوميكرون"

أعلنت السلطات الصحية في رواندا، تسجيل ست حالات إصابة بمتحور " أوميكرون" الجديد.وأوضحت وزارة الصحة في رواندا أنه تم تأكيد ست حالات إصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، داعية المواطنين إلى الإقبال على التطعيم.ولفت مجلس الوزراء الرواندي في قرار له، إلى أنه "يجب على جميع الركاب القادمين إلى البلاد الحجر الصحي لمدة ثلاثة أيام في فندق مخصص، على نفقتهم الخاصة"، مضيفا أنه أوقف نشاطات النوادي الليلية وعروض الفرق الموسيقية الحية.وتلقى حوالي 40 بالمائة من سكان رواندا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وبدأت البلاد في إصدار جرعات معززة.