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العراق... إطلاق سراح مسؤولين أمنيين اعتقلوا بعد محاولة اغتيال الكاظمي

Lebanon 24
15-12-2021 | 09:00
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أعلنت مصادر عراقية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق سراح مسؤولين أمنيين بعد اعتقالهما على خلفية محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

وقالت المصادر، إن "السلطات العراقية أطلقت سراح مدير مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء صباح الشبلي".

وأضافت، أن "عملية إطلاق السراح شملت أيضا ضباط الأدلة الجنائية الذين اعتقلوا على خلفية محاولة اغتيال الكاظمي".

وفي وقت سابق، قالت مصادر لـRT، إن "مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية العراقية، اللواء صباح الشبلي، بالإضافة إلى ضابط آخر، أودعا في التوقيف من قبل اللجنة الخاصة بالتحقيق في محاولة اغتيال الكاظمي".

وأضافت، أن "السبب وراء إيداعهما، يعود إلى اتلافهما أحد الأدلة، وهو مقذوف سقط من طائرة مسيرة ووجد فوق سطح بيت الكاظمي، قبل أن ترفع منه البصمات وباقي المسحات".

( RT)
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