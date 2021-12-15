عربي-دولي

مسؤولة أوروبية: الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ "إجراءات غير مسبوقة" ضد روسيا

Lebanon 24
15-12-2021 | 10:30
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتشديد عقوباته واتخاذ "إجراءات غير مسبوقة" ضد روسيا إذا صعدت "تصرفاتها العدائية" ضد أوكرانيا.

وذكرت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي أن التكتل عمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لوضع خيارات يفوق تأثيرها العقوبات الحالية التي تستهدف قطاعات المال والطاقة والدفاع والسلع ذات الاستخدام المزدوج في روسيا.

وقالت للمشرعين الأوروبيين: "ردنا على أي تجاوز آخر قد يأتي على شكل تصعيد قوي في منظومة العقوبات القائمة (ضد روسيا) وتوسيع نطاقها".

وأضافت:"وبالطبع نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية غير مسبوقة ستكون لها عواقب وخيمة على روسيا".

وردا على اتهامات الغرب المتكررة بمزاعم " خطة الغزو الروسي لأوكرانيا"، أكدت روسيا مرارا وتكرارا أنها لا تهدد أي جهة ولن تهاجم أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تكون خطرة على مصالحها.
المصدر: روسيا اليوم
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