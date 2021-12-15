17
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
ضحاياه أصبحوا 89 حتى الان... مرض غامض يظهر في هذه الدولة
Lebanon 24
15-12-2021
|
08:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
مرض غامض، ظهر في بلدة بجنوب السودان، ضحاياه أصبحوا 89 على الأقل حتى صباح اليوم الأربعاء، وجعل "منظمة الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر بعد أن تبلغت من وزارة الصحة، بأنه ظهر في بلدة Fangak البعيدة في الشمال 270 كيلومترا بولاية Jonglei عن العاصمة جوبا ، حيث حاول أطباء محليون التعرف إلى طبيعته، لكنهم لم يتمكنوا، لذلك أرسلت المنظمة فريقا قام بتقييم المخاطر والتعرف إلى حقيقة المرض، واكتشف من عيّنات جمعها ممن أصابهم، أن المرض قد يكون كوليرا انتشرت، بحسب ما بثته الوكالات، إلا أنههم يريدون التأكد أكثر.
وكانت المنطقة تعرضت في المدة الأخيرة لفيضانات شديدة، أدت إلى تدمير المجتمعات المحلية فيها، ومنعت الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية الأخرى من الوصول إليها، واضطرت أفراد الفريق التابع للمنظمة إلى دخول "فنجاك" على متن هليكوبتر، ثم أعادتهم اليوم الأربعاء إلى "جوبا" في الجنوب، وفقا لما نقلت الوكالات ووسائل الإعلام المحلية عن Lam Tungwar Kueigwong، وزير الإسكان والمرافق العامة في "ولاية الوحدة" المتاخمة لولاية "جونغلي" في الشمال.
وقال الوزير أيضا إن الفيضانات أدت إلى انتشار الأمراض، ومنها الملاريا، وتسببت بسوء التغذية لدى الأطفال نتيجة نقص الغذاء "وأن النفط من حقول البترول في المنطقة، لوّث المياه وقتل أعدادا كبيرة من حيوانات أليفة"، فيما ذكرت "منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الدولية" والمعروفة بأحرف MSF اختصارا، العاملة في المنطقة، أن ما أحدثته الفيضانات من عبث عشوائي، زاد من الضغط على المرافق الصحية، كما زاد من سوء التغذية، ومن عدد الأطفال الذين يدخلون المستشفيات" وألحقت أضرارا متنوعة بأكثر من 700 ألف من السكان.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
وفاة مزين النجوم اللبناني الشهير.. وجمال فياض ينعيه: "وداعاً يا زينة الشباب" (صورة)
Lebanon 24
وفاة مزين النجوم اللبناني الشهير.. وجمال فياض ينعيه: "وداعاً يا زينة الشباب" (صورة)
08:35 | 2021-12-15
15/12/2021 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج لا تكتم الأسرار وتفضح كل شيء.. احذروا منها!
Lebanon 24
هذه الأبراج لا تكتم الأسرار وتفضح كل شيء.. احذروا منها!
00:30 | 2021-12-15
15/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كبرت وأصبحت شابة جميلة.. تعرفوا إلى ابنة الإعلامي يزبك وهبي (صورة)
Lebanon 24
كبرت وأصبحت شابة جميلة.. تعرفوا إلى ابنة الإعلامي يزبك وهبي (صورة)
02:30 | 2021-12-15
15/12/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما لامس الـ29 الف...هكذا افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية!
Lebanon 24
بعدما لامس الـ29 الف...هكذا افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية!
02:14 | 2021-12-15
15/12/2021 02:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2021-12-15
15/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2021-12-15
أمير قطر يوجه رسالة إلى ملك الأردن
14:30 | 2021-12-15
بعد الحكم في قتل معارض شيشاني.. ألمانيا تطرد دبلوماسيين روسيين
14:00 | 2021-12-15
قبل 10 أيام من الانتخابات... ماذا يجري في جنوب ليبيا؟
14:00 | 2021-12-15
تقرير يحذر: اللاجئون في بلجيكا يبيتون في العراء
13:30 | 2021-12-15
كرزاي: "طالبان" لم تستول على كابل بالقوة
13:00 | 2021-12-15
"رايتس ووتش" تدعو لنشر مراقبين في إقليم دارفور بغرب السودان
فيديو
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
14:00 | 2021-12-15
15/12/2021 22:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
08:00 | 2021-12-14
15/12/2021 22:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
Lebanon 24
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
02:33 | 2021-12-14
15/12/2021 22:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact