عربي-دولي

تحذير وقلق... "أوميكرون" سيّصبح السلالة المهيمنة في هذه القارة قريباً

Lebanon 24
15-12-2021 | 12:00
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ذكرت "العربية" أنّ "أوميكرون" لايزال يثير هلعاً. فقد أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المتحور يتوقع أن يكون سلالة فيروس كورونا المهيمنة في الكتلة المؤلفة من 27 دولة بحلول منتصف كانون الأول.

وأكدت دير لاين أن الكتلة متأهبة بشكل جيد لمواجهة أوميكرون بفضل تلقي 66.6% من سكان أوروبا اللقاح بشكل كامل.

وعبرت عن ثقتها في امتلاك الاتحاد الأوروبي "القوة" و"الوسائل" للتغلب على المرض، رغم مخاوفها من أن تلقي الجائحة بظلالها على احتفالات عيد الميلاد مجددا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي، إن "77 دولة أبلغت حتى الآن عن إصابات بأوميكرون، لكن الواقع هو أن أوميكرون موجود على الأرجح في معظم الدول حتى لو لم يتم رصده بعد"، لافتاً إلى أن "أوميكرون ينتشر بوتيرة لم نرَ مثلها من قبل مع أي متحور آخر"، وفق فرانس برس.

كما أضاف غيبرييسوس: "نحن قلقون حيال واقع أن الناس يتعاملون مع أوميكرون على أنه حميد... حتى لو أن أوميكرون يسبب مرضاً أقل خطورة، إلا أن عدد الحالات قد يُغرق مرة جديدة أنظمة الصحة غير الجاهزة".

كذلك حذر أيضاً المجتمع الدولي من أن اللقاحات وحدها لن تسمح لأي دولة بالخروج من الأزمة، داعياً إلى استخدام كافة الوسائل المتاحة المضادة لكوفيد على غرار وضع الكمامات والتهوية المنتظمة للقاعات المغلقة واحترام التباعد الاجتماعي. وقال: "افعلوا كل ذلك. افعلوه بشكل متسق. افعلوه جيداً".

وأشار غيبرييسوس إلى أن ظهور أوميكرون دفع بعض الدول إلى تقديم جرعات معززة من اللقاحات المضادة لكوفيد لجميع سكانها، وذلك "رغم افتقارنا للأدلة بشأن فعالية الجرعات المعززة ضد هذا المتحور".
المصدر: العربية
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