عربي-دولي

"رايتس ووتش" تدعو لنشر مراقبين في إقليم دارفور بغرب السودان

Lebanon 24
15-12-2021 | 13:00
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حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمم المتحدة، على نشر مراقبين في إقليم دارفور بغرب السودان، حيث أدى تصاعد الاشتباكات القبلية هناك الى مقتل أكثر من 180 شخصا منذ تشرين الأول.
وطالبت المنظمة في بيانها بـ"ضرورة ضم خبراء في الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي ضمن المراقبين، وذلك بعد عام من إنهاء مجلس الأمن الدولي تفويض بعثة حفظ السلام المعروفة باسم يوناميد في دارفور".
وقال محمد عثمان، الباحث السوداني في هيومان رايتس ووتش، إن الاشتباكات القبلية على مدار العام الماضي في دارفور خلفت دمارا في المنطقة، حيث أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 183 شخصا وإصابة العشرات منذ تشرين الأول، ونزوح الآلاف إلى تشاد.
وأتى العنف بين العرب وغير العرب في الإقليم الذي دمرته الحرب، في وقت يواجه فيه السودان اضطرابات بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش في تشرين الأول وأطاح بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
ويسير السودان في طريق هش نحو الديمقراطية بعد انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس عمر البشير في نيسان 2019.
 
المصدر: روسيا اليوم
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