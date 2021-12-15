عربي-دولي

بعد الحكم في قتل معارض شيشاني.. ألمانيا تطرد دبلوماسيين روسيين

Lebanon 24
15-12-2021 | 14:30
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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الأربعاء، طرد دبلوماسيين روسيين بعد الحكم في برلين على روسي بالسجن مدى الحياة بجريمة قتل شيشاني بأمر من موسكو بحسب القضاء.
وقالت: "لقد أُبلغ السفير (الروسي في ألمانيا) بأن اثنين من دبلوماسيي سفارة روسيا أعلنا شخصين غير مرغوب فيهما"، مؤكدة أن هذه الجريمة التي ارتكبت في وضح النهار في برلين، في أب 2019، شكلت "مساسا خطيرا بسيادة الدولة" الألمانية.
ونددت موسكو بالحكم القضائي فور صدوره، الأربعاء، وقد يرفع مستوى التوتر الدبلوماسي بين ألمانيا وروسيا.
وأدانت محكمة برلين التي تحاكم الرجل المعروف باسم فاديم كراسيكوف بقتل جورجي من الأقلية الشيشانية في حديقة في برلين في 23 أب 2019.
واتهمت المحكمة مباشرة السلطات الروسية "التي أعطت الأمر للمتهم بتصفية الضحية"، بحسب رئيس لمحكمة أولاف أرنالودي.
وأضاف أن القرار اتُخذ "في حزيران 2019 على أبعد تقدير" وهدفه "الانتقام".
وحرم القضاة المُدان من إمكانية طلب الإفراج المشروط بعد 15 عامًا.
وكان الجورجي تورنيك كافتاراشفيلي (40 عاما) قتل بثلاث رصاصات في وضح النهار في قلب العاصمة الألمانية، في قضية سممت العلاقات المتوترة أصلا بين ألمانيا وروسيا.
ونددت روسيا التي تنفي باستمرار أي تورط لها في العملية، بالحكم معتبرة أنه "سياسي".
وقال السفير الروسي في ألمانيا، سيرغي نيتشاييف: "نعتبر أن هذا الحكم ليس موضوعيا، إنه قرار سياسي يسيء بشكل خطير الى العلاقات الروسية-الألمانية الصعبة أساسا".
ردا على سؤال بعيد إعلان الحكم، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، أنه لا يزال "من المبكر جدًا" التعليق على الأمر.
المصدر: الحرة
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