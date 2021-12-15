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أمير قطر يوجه رسالة إلى ملك الأردن

Lebanon 24
15-12-2021 | 15:00
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وجّه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لتعزيته في وفاة رئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة.
ذكرت ذلك صحيفة "الراية" القطرية، وذلك إثر الإعلان عن وفاة الطراونة في وقت سابق اليوم الأربعاء.
وتوفي رئيس وزراء الأردن الأسبق عن عمر يناهز 72 عاما، بعد صراع مع المرض.
وشغل الطراونة منصب رئيس الوزراء الأردني مرتين كانت المرة الأولى عام 1998 في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، بيما شغل المنصب للمرة الثانية عام 2012، في عهد الملك عبد الله الثاني، كما عمل رئيسا للديوان الملكي.
 
المصدر: سبوتنيك
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