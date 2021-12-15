أمير قطر يوجه رسالة إلى ملك الأردن

وجّه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لتعزيته في وفاة رئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة.ذكرت ذلك صحيفة "الراية" القطرية، وذلك إثر الإعلان عن وفاة الطراونة في وقت سابق اليوم الأربعاء.وتوفي رئيس وزراء الأردن الأسبق عن عمر يناهز 72 عاما، بعد صراع مع المرض.