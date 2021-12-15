الرئيس الجزائري يجري أول زيارة له إلى تونس

بدأ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى تونس تستغرق يومين، يُجري خلالها محادثاتٍ مع نظيره التونسي قيس سعيد.

وتندرج هذه الزيارة، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، في "إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما."

وهذه هي أول زيارة يقوم بها تبون إلى تونس منذ توليه منصبه قبل عامين.

وتأتي زيارة تبون إلى الجارة الشرقية ردا للزيارة التي قام بها قيس سعيّد إلى الجزائر في شباط 2020، وقد كان مخططا لها في آذار 2020، غير أنها تأجلت بسبب جائحة كورونا.