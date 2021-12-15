عربي-دولي

الرئيس الجزائري يجري أول زيارة له إلى تونس

Lebanon 24
15-12-2021 | 16:30
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بدأ الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى تونس تستغرق يومين، يُجري خلالها محادثاتٍ مع نظيره التونسي قيس سعيد.
وتندرج هذه الزيارة، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، في "إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما."
وهذه هي أول زيارة يقوم بها تبون إلى تونس منذ توليه منصبه قبل عامين.
وتأتي زيارة تبون إلى الجارة الشرقية ردا للزيارة التي قام بها قيس سعيّد إلى الجزائر في شباط 2020، وقد كان مخططا لها في آذار 2020، غير أنها تأجلت بسبب جائحة كورونا.
ويترأس الرئيس تبون وفدا كبيرا يشمل نصف الطاقم الوزاري، خاصة المسؤولين عن الاقتصاد، حيث من المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات التي تعزز الشراكة بين البلدين، ولاسيما تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي.
ومنذ توليه منصبه، واصل الرئيس الجزائري تأكيده على متانة العلاقات بين البلدين، إذ شدد أن ما يمس تونس يمس الجزائر، وأن بلاده لا تتدخل أبدا في شؤونها الداخلية، ومن يهدد أمنها "سيجدنا بالمرصاد".
وتأتي الزيارة قبل نحو أسبوع من موعد الانتخابات الليبية، حيث يتشارك البلدان مع ليبيا حدودا واسعة، وتأثَّرا بالاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدار أكثر من عقد من الزمان.
ويتطابق الموقفان الجزائري والتونسي حول الأزمة الليبية، وتمثل الزيارة فرصة للبلدين من أجل التباحث حول التطورات المرتقبة في هذا البلد، وبلورة موقف موحد بشأن الحدث الأبرز والمتمثل في الانتخابات وسبل دعم ليبيا للخروج من أزمتها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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