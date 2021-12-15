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قوّات التحالف دمّرت صاروخين باليستيين أُطلقا في اتجاه أبها السعودية

Lebanon 24
15-12-2021 | 15:11
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أكدت قناة الاخبارية السعودية أن قوات التحالف اعترضت ودمّرت صاروخين باليستيين أطلقا في اتجاه مدينة أبها جنوب غرب السعودية.
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