عربي-دولي

رئيس أوكرانيا: مستعدون لمحادثات مع روسيا لكن نفضل العقوبات عليها

Lebanon 24
15-12-2021 | 15:25
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نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لقمة في بروكسل اليوم أن بلاده مستعدة لأي شكل من أشكال المحادثات مع روسيا لكنها ترغب في أن ترى سياسة عقوبات غربية قوية ضد موسكو لتفادي المزيد من التصعيد.
وسعى قادة فرنسا وألمانيا وأوكرانيا اليوم إلى إحياء المحادثات مع روسيا مع مواصلة الضغط عليها لمنع ما يقول الغرب إنها قد تكون استعدادات لهجوم جديد على الأراضي الأوكرانية.
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