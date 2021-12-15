عربي-دولي

بايدن زار ولاية كنتاكي بعد الأعاصير المدمّرة

Lebanon 24
15-12-2021 | 15:30
A-
A+
Doc-P-897393-637752044877021485.jpg
Doc-P-897393-637752044877021485.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى ولاية كنتاكي للقاء الناجين من الاعاصير المدمرة غير المسبوقة التي ضربتها، وتفقد الأضرار في بلداتها المنكوبة.
مواضيع ذات صلة
الكرملين: بوتين وبايدن قد يتحدثان مرة أخرى قبل نهاية العام
lebanon 24
16/12/2021 02:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تخطي عتبة 800 ألف وفاة.. بايدن يحث الأميركيين على أخذ لقاحات كورونا
lebanon 24
16/12/2021 02:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24
شي يقدم تعازيه لبايدن
lebanon 24
16/12/2021 02:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يؤكد لـ"الحرة" أن إدارة بايدن لا تزال ملتزمة بصفقة طائرات أف 35 مع الإمارات
lebanon 24
16/12/2021 02:51:46 Lebanon 24 Lebanon 24

بايدن

اميركا

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-12-15
16:30 | 2021-12-15
15:30 | 2021-12-15
15:25 | 2021-12-15
15:11 | 2021-12-15
15:00 | 2021-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website