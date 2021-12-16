مسلحون يحاصرون مقر رئاسة الوزراء الليبية في طرابلس (فيديو)

فيديو > لقطات لتحركات مجموعات مسلحة في مناطق مختلفة من #طرابلس بوقت سابق هذه الليلة . #المرصد #ليبيا pic.twitter.com/unZcjjTUvT — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) December 15, 2021

وفي وقت سابق من الأربعاء، أصدر المجلس الرئاسي الليبي قرارا بإقالة مروان، وتكليف عبد القادر خليفة بمنصب آمر منطقة طرابلس العسكرية.



وحسب مصادر ليبية، تشهد مدن المنطقة الغربية استنفارا بين عدة تشكيلات مسلحة، بعد حصار مقر رئاسة الوزراء.



وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية، إذ تستعد ليبيا لإجراء انتخابات رئاسية مقررة في 24 ديسمبر المقبل، تليها انتخابات برلمانية.

لكن الدعوات تتصاعد لتأجيل الانتخابات، وسط مخاوف من انقسامات كبيرة بين فصائل مسلحة يتوقع أن ترفض فوز خصومها.



وأعلن ما يقرب من 100 شخص ترشحهم، لكن مفوضية الانتخابات لم تعلن بعد القائمة النهائية للمرشحين، التي كان يفترض أن تعلن في وقت سابق من هذا الشهر، بسبب خلافات قانونية.



فضلا عن ذلك، فإن القواعد التي تحكم الانتخابات باتت محل خلاف، حيث يتهم سياسيون في غربي ليبيا برلمان شرقي البلاد بإقرارها من دون مشاورات.