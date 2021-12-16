مسلحون يحاصرون مقر رئاسة الوزراء الليبية في طرابلس (فيديو)

كشفت وسائل إعلام ليبية، أن تشكيلات مسلحة حاصرت مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بالعاصمة طرابلس، ليل الأربعاء.
وحسب فيديو نشرته صحيفة "المرصد" الليبية، أحاط المسلحون بمقر رئاسة الوزراء من الخارج، كما رصد مقطع فيديو آخر تحركات مجموعات مسلحة في مناطق مختلفة من طرابلس.
وفي السياق ذاته، توعدت ميليشيات تعرف باسم "لواء الصمود" وتنشط في العاصمة، بأنه "لن تكون هناك انتخابات رئاسية في ليبيا"، وقالت إنها "ستغلق كل مؤسسات الدولة في طرابلس".
ويبدو أن التوتر الذي ساد المنطقة، مرتبط بقرار إعفاء المجلس الرئاسي لآمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان.