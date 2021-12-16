لتطبيع العلاقات.. تركيا تعين مبعوثا خاصا إلى أرمينيا

أعلنت تركيا، الأربعاء، تعيين سفير سابق مبعوثا خاصا إلى أرمينيا للعمل على تطبيع العلاقات بين البلدين.ولم تربط بين أنقرة ويريفان علاقات دبلوماسية قط، وحدودهما مغلقة منذ التسعينات.والعلاقات متوترة بين البلدين لا سيما بسبب رفض أنقرة الاعتراف بمذابح الأرمن على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى باعتبارها إبادة جماعية.وما فاقم توتر العلاقات دعم تركيا لأذربيجان المجاورة في حربها ضد أرمينيا العام الماضي للسيطرة على منطقة ناغورني قرة باغ المتنازع عليها.وقال وزير الخارجية، مولود تشاوش أوغلو، في تصريح تلفزيوني "بتفويض من الرئيس، سيتم تعيين سفيرنا السابق في واشنطن، سردار كيليتش، رسميا مبعوثا خاصا" إلى أرمينيا.وسبق لكيليتش أن كان سفير أيضا لدى كل من اليابان ولبنان.وأشار تشاوش أوغلو إلى أن شركات تركية وأرمينية تقدمت بطلبات لتسيير رحلات جوية بين اسطنبول ويريفان.وأضاف أن وزارة النقل ستقيم الطلبات وسيكون هناك مزيد من المعلومات في الأيام المقبلة حول شركات الطيران التي يمكن أن تباشر العمل.وقال للصحفيين الأتراك "بإذن الله ستكون هناك متابعة" لهذه الخطوات.وجاء حديث الوزير التركي خلال زيارة إلى أبو ظبي مع عودة الدفء إلى العلاقات بين تركيا والإمارات العربية عقب زيارة ولي عهد ابو ظبي الشيخ، محمد بن زايد، إلى أنقرة في تشرين الثاني.