لماذا أخطأت قمة بايدن الديموقراطية؟

تماشيا مع قوله بأن المعركة ضد الاستبداد هي التحدي الجيوسياسي الرئيسي للقرن الحادي والعشرين، ترأس الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة الماضي "قمة من أجل الديمقراطية" افتراضية تهدف إلى الدفاع عن الغرب والدول التابعة له من الاستبداد ومحاربة الفساد وتعزيز احترام حقوق الإنسان.وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "إنها رسالة مشجعة، باستثناء هدفين متناقضين بطبيعتهما. لمحاربة الفساد بشكل فعال، يجب التعامل مع الملاذات الضريبية، لكنها تزدهر بين الديمقراطيات الغربية. بالنسبة لحقوق الإنسان، ربما تدرك بعض الديمقراطيات العظيمة أخيرًا أنه لكي تكون ذات صدقية، يجب أن تتجاهل الحلفاء الاستبداديين الذين يسببون الحرج لرفاقهم. لقد كانت قمة للديمقراطية، بدلاً من الديمقراطيات، إعترافًا ضمنيًا بأن الديمقراطية هي عمل قيد التقدم، وأنه لا توجد ديمقراطية مثالية في العالم وأن السعي لتحسينها أمر ضروري. بعد كل شيء، كانت الرسالة الرئيسية للقمة هي أن "... تجديد الديمقراطية في الولايات المتحدة وحول العالم أمر ضروري لمواجهة تحديات عصرنا غير المسبوقة".وتابع الموقع، "لسوء الحظ، أحدثت القمة ارتباكًا في ما يتعلق بقائمة المدعوين. فقد تم استبعاد تركيا والمجر (عضوان في حلف شمال الأطلسي - الناتو)، بينما كانت بولندا والبرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وناميبيا غير الليبرالية جزءًا من هذا المهرجان الصالح، وهذا فقط مثال واحد. أما بالنسبة للشرق الأوسط، فإن إدراج إسرائيل والعراق وحدهما في قائمة المدعوين قد يثير بعض الدهشة. فالأولى لها سجل مخيف من حيث تنفيذ سياسة أمنية تبعث على السرور في المنطقة، وذلك من خلال الإساءة والإذلال اليومي للفلسطينيين المحتلين وحتى في تقييد حريات مواطنيها العرب؛ في حين أن الثانية (العراق) لا تزال بعيدة عن كونها ديمقراطية فاعلة. كانت قائمة الضيوف المرنة من نسج خيال الولايات المتحدة وليست أمثلة على الديمقراطية في العمل. قرار دعوة تايوان، مع ذلك، يجب أن يكون قد زاد الطين بلة في عيون بكين. ربما يتساءل الرئيس الصيني شي جين بينغ عما يعنيه بايدن بالضبط عندما قال، خلال مكالمة الفيديو التي استمرت ثلاث ساعات بين الزعيمين في 15 تشرين الثاني، إن على الولايات المتحدة والصين العمل من أجل منافسة مُدارة. يبدو أن تجنب الأعمال الاستفزازية ليس جزءًا من مجموعة الأدوات التي تفكر فيها إدارة بايدن".وأضاف الموقع، "بادئ ذي بدء، تايوان ليست حتى عضوًا في الأمم المتحدة، وليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع الولايات المتحدة. نظرًا لأن القمة أكدت أن حماية وتجديد الديمقراطية هي القضية الأساسية، فإن التقييم الصحيح لما يهددها يصبح أمرًا بالغ الأهمية. الولايات المتحدة وحلفاؤها المقربون لا يساورهم أي شك في ذلك، وهم يجادلون بأن الديمقراطية مهددة من قبل مجموعة من الأنظمة الاستبدادية الصاعدة والمتشددة مع الصين وروسيا وإيران على رأس القائمة. يبدو أن القمة كانت تخلط بين القضايا هنا من خلال التركيز على القلق الأميركي المتزايد بشأن غزو روسي محتمل لأوكرانيا، والمناورات العسكرية الصينية حول تايوان والمفاوضات النووية مع إيران. ليس من الواضح ما إذا كان هذا ضجيجًا متعمدًا لزيادة زخم القمة أو عكس خوفًا حقيقيًا قائمًا على أدلة قوية. إن الصين وروسيا وإيران مزعجة خارج حدودها، لكن فكرة أنهم يشكلون التهديد الرئيسي للديمقراطية هي فكرة خاطئة".وبحسب الموقع، "تتعرض الديمقراطية للتهديد بسبب الحكم السيئ أو غير الملائم فقط. لقد خيبت النخب الحاكمة وجماعات الضغط الاقتصادية فيها الكثير من الناس لفترة طويلة جدًا. فالعدو، في معظم الأحيان، ليس خارجياً، لا بل هو انحلال سياسي واجتماعي داخلي. إن ندرة القادة الحكماء تضر بالديمقراطية أكثر بكثير من المستبدين الذين يمكنهم - في أحسن الأحوال - لعب دور المفسدين إذا أتيحت لهم الفرصة المناسبة. القمة، إذن، كانت مثالاً جيداً آخر لمبادرة أميركية جديرة بالثناء مبنية على افتراض خاطئ إلى حد كبير. على مدى العقود القليلة الماضية، كان هناك عدد من التطورات التي أضرت بالديمقراطية: خطط تعديل مالي صارمة، وغير فعالة إلى حد كبير، تمليها ما يسمى إجماع واشنطن؛ أزمة مالية عالمية سببها تهور وول ستريت؛ الإجراءات التقشفية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي والتي لها تأثير وخيم على مواطنيها؛ والنمو الهائل لعدم المساواة والعولمة التي خلفت وراءها الكثير من الناس. وجاءت جائحة كورونا لتزيد الطين بلة، حيث أدت عقود من السياسات النيوليبرالية التي دفعت بتخفيضات هائلة في الميزانية العامة إلى ترك العديد من الأنظمة الصحية غير مستعدة تمامًا لمثل هذه الحالات الطارئة. إذا استمرت العديد من الديمقراطيات في الأداء السيئ للغاية، فقد يكون العديد من مواطنيها منفتحين على مبادلة بعض حرياتهم بحكومة أكثر فعالية".ورأى الموقع أن "هذه التطورات السلبية تخاطر في نهاية المطاف بتعزيز وجهة النظر الصينية بأن الديمقراطية تتعلق بالغايات أكثر من الوسائل. تعلن قيادة بكين بشكل متزايد وبفخر عن أدائها الاقتصادي. وفقًا لوسائل الإعلام التي تديرها الدولة، انتشل 800 مليون شخص من الفقر في غضون بضعة عقود فقط، إضافة إلى البنية التحتية العظيمة التي بنتها، ومدى فاعلية تعاملها مع جائحة كورونا. يمكن مقارنة الجميع بشكل إيجابي بالديمقراطيات الغربية كدليل واضح على أن نموذجها يضمن حكمًا أفضل ولا يخذل مواطنيها. إن وجود حكومة أفضل وأكثر فاعلية في الداخل بدلاً من ملاحقة الأنظمة الاستبدادية في الخارج هو أفضل طريقة يمكن أن تسود بها الديمقراطية. الإدعاء باستمرار من خلال الإشارة إلى الصين وروسيا وإيران هو سلاح إلهاء جماعي. إن رئيس الولايات المتحدة محق في زعمه أن الديمقراطية تحقق نتائج أفضل من البدائل، لكن يجب أن تكون ديمقراطية فاعلة وأفضل طريقة لإثبات ذلك هي من خلال تقديم أمثلة جيدة".وختم الموقع، "كما أشار إليه بشكل رسمي باحث أميركي بارز، لا يبدو أن الولايات المتحدة في وضع جيد الآن للتبشير بفضائل الديمقراطية؛ وهناك خطر جدي من أن يكون الوضع أسوأ بكثير في عام 2024 إذا عاد الجمهوريون إلى البيت الأبيض".