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لكثرة الجلطات في الدم... الولايات المتحدة قد تحظر هذا اللقاح

Lebanon 24
16-12-2021 | 09:00
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قد تتخذ الولايات المتحدة قرارا بحظر اللقاح ضد فيروس كورونا والذي تنتجه شركة Johnson & Johnson بالتعاون مع شركة Janssen-Cilag International N.V .

أفادت بذلك صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية نقلا عن مصادر مطلعة. ويمكن اتخاذ هذا القرار، حسب "واشنطن بوست" بسبب مشاكل تكوين جلطات دموية لدى الشخص المطعم. 

وقالت الصحيفة إن اجتماع الفريق الاستشاري لدى المراكز الأمريكية  الخاصة بمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDCP) سينظر في الأمر الخميس 16 كانون الاول.

ويتوقع أن يكشف الاجتماع عن بيانات جديدة عن جلطات الدم، لدى النساء الشابات ومتوسطات السن، ووفقا للمعلومات الواردة من إدارة الرقابة على جودة المواد الغذائية والأدوية، فإن الحديث يدور عن  المطعّمات اللواتي يتراوح سنهن بين 30 و 49 عاما.

ويشار إلى وفاة  15٪ من النساء المطعّمات بلقاح  Johnson & Johnson اللواتي اكتشفت لديهن جلطات في الدم، وقال أحد المسؤولين الفدراليين المطلعين إن 9 أشخاص قد لقوا حتفهم بسبب تكوّن جلطات دموية في شرايينهم بعد تلقي لقاح Johnson & Johnson.
المصدر: روسيا اليوم
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