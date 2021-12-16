عربي-دولي

"أوميكرون" يصل إلى دولة جديدة

Lebanon 24
16-12-2021 | 07:30
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أعلنت إندونيسيا يوم الخميس تسجيل أول إصابة بالمتحور "أوميكرون".

وقال وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين، إن بلاده سجلت أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا "أوميكرون".

وتم الكشف عن الإصابة بالمتحور مساء الأربعاء وهي لعامل بمستشفى في جاكرتا ليست له سابقة سفر إلى الخارج.
المصدر: سكاي نيوز
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