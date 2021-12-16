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الملكة إليزابيث تلغي مأدبة غداء مع عائلتها عشية عيد الميلاد

Lebanon 24
16-12-2021 | 09:30
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أفادت وكالة "رويترز" أن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية ألغت مأدبة غداء تقليدية كان من المقرر أن تجمعها مع أفراد عائلتها عشية عيد الميلاد القادم.

ونقلت الوكالة اليوم الخميس عن مصدر في قصر باكنغهام قوله إن هذا القرار احترازي ويأتي "نظرا لأن هناك شعورا بأن إقامة المأدبة قد تفسد ترتيبات عيد الميلاد بالنسبة لكثيرين".

وقال المصدر إن هذا القرار يستدعي أسف العائلة الملكة، غير أنها مقتنعة بأنه صحيح.

ويأتي القرار الأخير على خلفية حث السلطات الصحية في إنكلترا المواطنين على تفادي التخالط الحضوري قدر الإمكان قبيل عيد الميلاد، في وقت ارتفعت فيه وتيرة تفشي فيروس كورونا في بريطانيا إلى أرفع مستوى لها منذ بداية الجائحة.
المصدر: روسيا اليوم
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