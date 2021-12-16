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نائب يصعد إلى منصة البرلمان بـ"صندوق برتقال"!

Lebanon 24
16-12-2021 | 10:30
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أثار النائب التركي بوراق أرباي دهشة زملائه في مجلس النواب، إثر صعوده إلى منصة البرلمان ومعه صندوق من البرتقال.

وأوضح أرباي، وهو نائب عن حزب الشعب الجمهوري، أن سبب تصرفه، هو للفت الانتباه إلى مشاكل منتجي البرتقال، مشيرا إلى أنه ابن عائلة منتجة للبرتقال، وجميع منتجي البرتقال الآن في وضع صعب.

وقال: "القرويون لا يستطيعون شراء الأسمدة، لا يمكنهم شراء المبيدات. منتجو الليمون في مرسين يقطعون الأشجار، انتهى إنتاج الليمون، إذا لم يتم حل الأزمة، فسيتعين قطع أشجار الحمضيات".

وعمد النائب التركي إلى رمي البرتقال على المنصة بعد انتهاء خطابه. فيما حذره نائب رئيس مجلس النواب جلال ادان قائلا: "ما تفعله ليس بالصواب".

من جهة أخرى صفق نواب حزب الشعب الجمهوري لأرباي، وجمعوا البرتقال من أمام المنصة.
المصدر: روسيا اليوم
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