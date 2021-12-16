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الإعدام شنقا حتى الموت لأحد أمراء "داعش" في العراق

Lebanon 24
16-12-2021 | 11:00
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أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق رافع مشحن عباس الجميلي "أمير" تنظيم "داعش" في قضاء الكرمة غربي البلاد.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، أن "المجرم الهارب صدر بحقه حكما بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد تحقيقا لغايات إرهابية".

وأضاف، أن "الحكم صدر أيضا بتهمة التحريض على السلطات الدستورية، إضافة إلى تورطه بجرائم قتل المدنيين واستهداف القوات الأمنية خلال تواجد عصابات داعش الإرهابية في الفلوجة والكرمة".

وأشار البيان إلى أن "الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت للمجرم الهارب يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
المصدر: روسيا اليوم
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