14
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الإعدام شنقا حتى الموت لأحد أمراء "داعش" في العراق
Lebanon 24
16-12-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق رافع مشحن عباس الجميلي "أمير" تنظيم "داعش" في قضاء الكرمة غربي البلاد.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، أن "المجرم الهارب صدر بحقه حكما بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد تحقيقا لغايات إرهابية".
وأضاف، أن "الحكم صدر أيضا بتهمة التحريض على السلطات الدستورية، إضافة إلى تورطه بجرائم قتل المدنيين واستهداف القوات الأمنية خلال تواجد عصابات داعش الإرهابية في الفلوجة والكرمة".
وأشار البيان إلى أن "الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت للمجرم الهارب يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
هذه الأبراج غامضة وكتومة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج غامضة وكتومة.. هل أنت من بينها؟
00:31 | 2021-12-16
16/12/2021 12:31:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية مشبوهة رفعت سعر الدولار.. حقائق تُكشف للمرة الاولى
Lebanon 24
عملية مشبوهة رفعت سعر الدولار.. حقائق تُكشف للمرة الاولى
01:30 | 2021-12-16
16/12/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" وأحداث البرج الشمالي.. تفاصيل تكشف العلاقة
Lebanon 24
"حزب الله" وأحداث البرج الشمالي.. تفاصيل تكشف العلاقة
07:00 | 2021-12-16
16/12/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد.. هذا ما سجله صباحا في السوق الموازية
02:07 | 2021-12-16
16/12/2021 02:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض ملحوظ للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض ملحوظ للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2021-12-16
16/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:30 | 2021-12-16
مصدر عسكري سوري يكشف عن مفاوضات مع تركيا
15:00 | 2021-12-16
الأمم المتحدة توصي ليبيا بمنع سفر 20 عسكريا
14:30 | 2021-12-16
نقيب في البحرية الروسية: قواتنا مستعدة للرد على أي استفزاز
14:00 | 2021-12-16
الجوع يتفاقم في العالم العربي... من في المقدمة؟
13:30 | 2021-12-16
وزير الخارجية السعودي يؤكد على ضرورة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي
13:00 | 2021-12-16
الحكومة السودانية الانتقالية توقع اتفاقا مع "مسار الشمال" بشأن تقاسم الدخل
فيديو
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
06:23 | 2021-12-16
16/12/2021 22:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
14:00 | 2021-12-15
16/12/2021 22:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
08:00 | 2021-12-14
16/12/2021 22:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact