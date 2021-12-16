العثور على رفات 11 شرطياً عراقياً بمقبرة جماعية خلّفها داعش

عثرت قوة من البشمركة الكردية على رفات 11 عنصراً من الشرطة العراقية على الأقلّ في مقبرة جماعية خلّفها تنظيم داعش في شمال البلاد، يعتقد أنهم اعتقلوا وقتلوا على يد التنظيم في 2018.وقال اللواء محمد رستم معاون قائد محور كرميان ( قرتبة) التي تقع جنوب شرق قضاء خل التابع لمحافظة صلاح الدين، إنه "تمّ العثور على المقبرة في منطقة دوراجي قريبة من غارة (وهي منطقة متنازع عليها بين الإقليم والحكومة الاتحادية) يوم الخميس" في منطقة تضمّ كهوفاً وحفراً شكّلت مخبأ لتنظيم داعش.وأوضح أن "البحث لا يزال مستمراً عن جثث أخرى"، بالتنسيق بين الشرطة الاتحادية العراقية وقوات البشمركة، مؤكدا أن "فريقاً هندسياً وطبياً من الشرطة الاتحادية العراقية متواجد في المكان".