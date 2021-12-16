عربي-دولي

العثور على رفات 11 شرطياً عراقياً بمقبرة جماعية خلّفها داعش

Lebanon 24
16-12-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-897664-637752676229469773.jpg
Doc-P-897664-637752676229469773.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عثرت قوة من البشمركة الكردية على رفات 11 عنصراً من الشرطة العراقية على الأقلّ في مقبرة جماعية خلّفها تنظيم داعش في شمال البلاد، يعتقد أنهم اعتقلوا وقتلوا على يد التنظيم في 2018.

وقال اللواء محمد رستم معاون قائد محور كرميان ( قرتبة) التي تقع جنوب شرق قضاء خل التابع لمحافظة صلاح الدين، إنه "تمّ العثور على المقبرة في منطقة دوراجي قريبة من غارة (وهي منطقة متنازع عليها بين الإقليم والحكومة الاتحادية) يوم الخميس" في منطقة تضمّ كهوفاً وحفراً شكّلت مخبأ لتنظيم داعش.

وأوضح أن "البحث لا يزال مستمراً عن جثث أخرى"، بالتنسيق بين الشرطة الاتحادية العراقية وقوات البشمركة، مؤكدا أن "فريقاً هندسياً وطبياً من الشرطة الاتحادية العراقية متواجد في المكان".
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2021-12-16
15:00 | 2021-12-16
14:30 | 2021-12-16
14:00 | 2021-12-16
13:30 | 2021-12-16
13:00 | 2021-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website