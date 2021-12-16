عربي-دولي

وزير الخارجية السعودي يؤكد على ضرورة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي

Lebanon 24
16-12-2021 | 13:30
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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن القاهرة والرياض أكدتا على ضرورة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، موضحا أنه لم تحدث لقاءات أخرى مع الجانب الإيراني.
وأوضح بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري: "أكدنا على أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي". وأضاف: "لم تحدث لقاءات أخرى مع الجانب الإيراني باستثناء الأربعة الذين أعلن عنهم سابقا ونحن منفتحون لاستمرار الحوار".
وأضاف بن فرحان القول: "نشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا"، فيما شدد شكري بالقول: "أكدنا في اجتماعنا على أهمية إجراء الانتتخابات الليبية دون تأخير"، مؤكداً أن "استقرار ليبيا أمر ضروري".
وأكد أنه تشاور مع وزير الخارجية سامح شكرى بشأن التحديات المشتركة، وتم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن الأمن المائي لمصر والسودان من الأمن القومي العربي وتشديد الدعم الكبير للبلدين.
وأوضح أنه تم التطرق لتطورات الأوضاع في اليمن، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على 4 يونيو 1967.
من جهته، قال وزير الخارجية المصري إن "علاقة خاصة واستراتيجية تربطنا مع السعودية"، مشددا بالقول: "نعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة".
المصدر: روسيا اليوم
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