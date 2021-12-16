نقيب في البحرية الروسية: قواتنا مستعدة للرد على أي استفزاز

قال النقيب في البحرية الروسية فلاديمير شيجين، إن روسيا بفضل السفن الحديثة الموجودة في أسطولها، مستعدة للرد على أي استفزاز من قبل الناتو.وقال شيجين في مقابلة مع "بوليت إكسبورت": "بحلول نهاية العام الجاري سيتلقى أسطول البحر الأسود الروسي عدة سفن جديدة، بما في ذلك كاسحة ألغام "جورجي كورباتوف" ، وسفينة الدعم اللوجستي "فسيفولود بوبروف"، وغواصة " كراسنودار"، والتي كانت تحت الإصلاح، ووفقًا لشيجين سيتعامل الأسطول المحدث مع الاستفزازات العدوانية.وأكد شيجين على أن البحرية الروسية تتلقى أنظمة قتالية جديدة ومعدات حرب إلكترونية. وهذا يشهد على استعداد الأسطول لصد أي تهديدات بحرية، بحسب "وكالة الأنباء الفيدرالية".وتعرف غواصة " كراسنودار"، باسم "القاتل الهادئ" وتحمل على متنها ترسانة قوية من ستة أنابيب لطوربيد 533 ملم، وأربعة صواريخ من نوع " كاليبر" و18 طوربيدا، منظومات الدفاع الجوي المحمولة "ستريلا 3"، 24 لغما، و8 صواريخ.ويؤكد الخبراء إن غواصات المشروع رقم 636 هي الأهدأ في العالم، وتتفوق على نظيراتها من منظمة حلف شمال الأطلسي، ويمكن أن تكون غير مرئية للعدو.