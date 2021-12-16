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زاخاروفا: فكرة مهاجمة روسيا لأوكرانيا ما هي إلا حملة تضليل ينسجها الغرب

Lebanon 24
16-12-2021 | 16:30
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن وسائل الإعلام الغربية تشيع فكرة مهاجمة روسيا لأوكرانيا، وهي مجرد أخبار كاذبة يتم خلقها بطريقة مدروسة.
وأشارت زاخاروفا، في معرض ردها على سؤال قناة RT DE حول إذا ما كانت روسيا تريد مهاجمة أوكرانيا، إلى أنه عند متابعة أخبار الإعلام الغربي والصحافة الألمانية، فقد يتبادر إلى الذهن مثل هذا الانطباع، لكنه شعور كاذب يتم تشكيله بطريقة متعمدة، مضيفة أنها عبارة عن "حملة تضليل".
يذكر أن روسيا كانت قد نفت عدة مرات اتهامات مشابهة أطلقها الغرب، تضمنت ارتكاب "أعمال عدائية"، حيث أكدت روسيا أنها لا تهدد أحدا ولا تنوي مهاجمة أحد، وترى أن هذه الاتهامات كذريعة تستخدم لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.
 
المصدر: سبوتنيك
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