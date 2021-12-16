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إقتصاد
الجوع يتفاقم في العالم العربي... من في المقدمة؟
Lebanon 24
16-12-2021
|
14:00
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كتبت "سكاي نيوز عربية": عانى 69 مليون شخص في العالم العربي من سوء التغذية عام 2020، وفق ما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في تقرير، مشيرة إلى أن ثلث سكان المنطقة، البالغ عددهم 420 مليون نسمة، لم يحصلوا على غذاء كافٍ.
بين عامي 2019 و2020، عانى 4,8 مليون شخص في العالم العربي من سوء التغذية "في جميع الطبقات الاجتماعية وفي البلدان المتضررة أو غير المتأثرة بالنزاع"، بحسب المنظمة.
وأشارت إلى أن أكثر الدول تضررًا هي الصومال، حيث يعاني 59,5% من السكان من الجوع، بينما تواجه حكومته الهشة تمردًا متطرفًا منذ عام 2007، واليمن التي تشهد حربا منذ سبع سنوات حيث طال الجوع 45,4% من السكان.
ونقلت فرانس برس عن تقرير المنظمة "عانى 141 مليون شخص في المنطقة من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2020، بزيادة قدرها 10 ملايين عن العام الذي سبقه".
وبذلك يكون الجوع قد تفاقم بنسبة 91,1% في العالم العربي على مدى العشرين سنة الماضية، حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.
وترافق ذلك مع مشاكل تتعلق بالصحة العامة، حيث يعاني 20,5 % من الأطفال دون سن الخامسة في المنطقة من التقزم و10,7% من هذه الفئة العمرية من زيادة الوزن.
وما زالت مشكلة السمنة لدى البالغين تمثل مشكلة صحية عامة كبيرة في المنطقة.
في عام 2020، بلغت النسبة لدى البالغين 28,8%، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 13,1%.
وتنتشر السمنة بنسب أعلى في الدول الأغنى، وفي مقدمتها دول الخليج، وعلى رأسها الكويت مع 37,4%.
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