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عربي-دولي
مشروع قانون أميركي لمنع إيران وحلفائها من امتلاك "درونز"
Lebanon 24
17-12-2021
|
00:30
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قدم كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، وكبير الجمهوريين في اللجنة، جيم ريش، مشروع قرار من الحزبين لمنع إيران وأي جماعات إرهابية أو ميليشيات متحالفة مع طهران، من الحصول على طائرات من دون طيران قاتلة.
ويسعى مشروع القانون الذي يحمل عنوان "أوقفوا الطائرات من دون طيار الإيرانية"، إلى إدخال تعديل على قانون "مواجهة أعداء أميركا من خلال العقوبات" ليشمل أي إجراء يهدف إلى تطوير برنامج إيران في هذا الجانب.
وجاء تقديم مشروع القانون، الخميس، بعد الموافقة التي حصل عليها مؤخرًا من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي.
وقال السيناتور بوب مينينديز، إن "اعتماد إيران المتزايد على الطائرات من دون طيران لمهاجمة أهداف أميركية في الشرق الأوسط، وكذلك سفن الشحن والمنشآت التجارية والشركاء الإقليميين، يمثل تهديدًا خطيرًا ومتزايدًا على الاستقرار الاقليمي".
وأضاف أن "تصدير إيران المتهور لهذا النوع من التكنولوجيا إلى الوكلاء والإرهابيين في جميع أنحاء المنطقة يمثل تهديدا كبيرا على أرواح البشر".
وطالب مينينديز بتحميل إيران المسؤولية على "سلوكها المزعزع للاستقرار، بينما نواصل مواجهة تهديد برنامجها النووي".
من جهته، طالب السيناتور الجمهوري جيم ريش بفعل المزيد لوقف "الإرهاب الإقليمي الإيراني".
وقال: "مما نراه من هجمات الطائرات من دون طيار التي حصلت مؤخرًا والتي ترعاها إيران، على القوات الأميركية ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فضلاً عن الهجمات المستمرة على السعودية، يدل على أن قدرة الطائرات من دون طيار الإيرانية المسلحة تمثل خطرا متزايدا على الشرق الأوسط".
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