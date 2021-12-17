إطلاق نار يتسبب بإغلاق موقع للبحرية الأميركية في إيطاليا

أغلق موقع دعم تابع للبحرية الأميركية في نابولي بإيطاليا لمدة ساعتين تقريبا، الخميس، بعد بلاغات عن وقوع إطلاق نار في المبنى.





وقال اللفتنانت كوماندور ماثيو كومر، المتحدث الإقليمي للبحرية الأميركية في أوروبا وأفريقيا، إن موقع نشاط الدعم الأميركي في نابولي تم إغلاقه حوالي الساعة 6:25 مساء (17:25 بتوقيت غرينتش).

وأشار إلى أن سبب الإغلاق هو جود "تقارير عن إطلاق نار مسموع". ورُفع الإغلاق الساعة 8:12 مساء (19:12 بتوقيت غرينتش).





ولم يصب أحد بسوء. ويجري التحقيق في الحادث.



ويبلغ عدد قاطني المنشأة العسكرية الكائنة في المدينة الواقعة جنوبي إيطاليا ألفا شخص، وتشمل المنشأة أيضا مدرسة وبناية سكنية.