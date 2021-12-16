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مهاجرون ينجحون في تخطي الشرطة الفرنسية ويعبرون القنال الإنكليزي

Lebanon 24
16-12-2021 | 23:51
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تمكن عشرات المهاجرين كانوا في طريقهم إلى البحر حاملين قاربا رماديا من تخطي أفراد الشرطة الفرنسية على ساحل شمالي البلاد، والوصول إلى القنال الإنكليزي لعبوره إلى بريطانيا.
وقفز المهاجرون ومنهم أطفال إلى القارب لعبور القنال، أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم قاصدين بريطانيا.

وتراجع بعض المهاجرين عن ركوب القارب خشية غرقه بسبب تكدس الركاب، وبعد برهة انطلق قارب آخر على متنه نحو 40 شخصا من الساحل ذاته.

ويشكل وصول المهاجرين على متن القوارب المتداعية مصدرا توتر متصاعد بين فرنسا وبريطانيا، لاسيما بعد غرق 27 مهاجرا الشهر الماضي.

وتتهم لندن باريس بعدم القيام بما يكفي لحراسة سواحلها، في حين تتهم فرنسا بريطانيا بعدم تطبيق قوانين عمل صارمة وهو ما يغري المهاجرين غير الشرعيين بالهجرة لها.
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