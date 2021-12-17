عربي-دولي

تضاؤل فرص إجراء الانتخابات.. ومرشح رئاسي: فشلها قد يقود للفوضى

Lebanon 24
17-12-2021 | 02:30
A-
A+
Doc-P-897814-637753210423063027.jpg
Doc-P-897814-637753210423063027.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا عبد الحكيم بعيو، إن هناك مساعيَ حقيقية تستهدف إجهاض الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في البلاد، تحت عناوين مبتدعة (إزاحة)، قد يؤدي إلى تأجيل مستدام.

وقبل أسبوع على الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، سيطرت حالة من عدم اليقين في ليبيا بشأن تنظيمها في تاريخ 24 كانون الأول، وبالتالي بات الليبيون أمام خيارين وهما التأجيل أو الإلغاء، وكلاهما قد يقودان إلى عودة القتال والعنف مجددا إلى البلاد، ويعتبران انتكاسة وتهديدا لعملية السلام الجارية داخلها.
وأضح بعيو في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن "ما تواجهه العملية الانتخابية من تحديات وعوائق ساهمت في وضعها قوى داخلية وخارجية للحيلولة دون تمكين الشعب الليبي من حقه وحده في اختيار سلطاته الشرعية في إدارة شؤون البلاد، في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية والتنافر السياسي، من شأنه إحلال وضع هجين يلتف على إرادة الشعب الليبي ويصادر حقه في تنظيم انتخابات شفافة وحرة".

وجدّد بعيو وهو أول مرشح رئاسي، تمسكه بتاريخ 24 كانون الأول موعدا لانطلاق الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في جولته الأولى، مشددا رفضه لأي أجندة مخالفة لخارطة الطريق قد تقود إلى الفشل واندلاع الفوضى أو تشكيل حكومة مؤقتة تصبح لاحقا حكومة دائمة.
ودعا المتحدث نفسه كافة الليبيين إلى الوقوف والتصدي لأي محاولات قد تصادر حقه في تقرير مصيره، والإلتفاف والدفاع على الانتخابات.

وتصطدم الرغبة الملحة لعدد من المرشحين وكذلك لأغلب الليبيين بإجراء الانتخابات في موعدها، بعدة عقبات رافقت العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وإلى غاية نهاية مرحلة الطعون، تشير كلّها إلى صعوبة تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي وإلى عدم وجود ضمانات للاعتراف والقبول بنتائجه، قبل حسم الصراعات القانونية وتحقيق توافق بين الأطراف الداخلية الفاعلة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-12-17
08:00 | 2021-12-17
07:30 | 2021-12-17
07:00 | 2021-12-17
06:30 | 2021-12-17
06:00 | 2021-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website