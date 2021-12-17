تضاؤل فرص إجراء الانتخابات.. ومرشح رئاسي: فشلها قد يقود للفوضى

قال المترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا عبد الحكيم بعيو، إن هناك مساعيَ حقيقية تستهدف إجهاض الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في البلاد، تحت عناوين مبتدعة (إزاحة)، قد يؤدي إلى تأجيل مستدام.



وقبل أسبوع على الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، سيطرت حالة من عدم اليقين في ليبيا بشأن تنظيمها في تاريخ 24 كانون الأول، وبالتالي بات الليبيون أمام خيارين وهما التأجيل أو الإلغاء، وكلاهما قد يقودان إلى عودة القتال والعنف مجددا إلى البلاد، ويعتبران انتكاسة وتهديدا لعملية السلام الجارية داخلها.

وأضح بعيو في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن "ما تواجهه العملية الانتخابية من تحديات وعوائق ساهمت في وضعها قوى داخلية وخارجية للحيلولة دون تمكين الشعب الليبي من حقه وحده في اختيار سلطاته الشرعية في إدارة شؤون البلاد، في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية والتنافر السياسي، من شأنه إحلال وضع هجين يلتف على إرادة الشعب الليبي ويصادر حقه في تنظيم انتخابات شفافة وحرة".



وجدّد بعيو وهو أول مرشح رئاسي، تمسكه بتاريخ 24 كانون الأول موعدا لانطلاق الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في جولته الأولى، مشددا رفضه لأي أجندة مخالفة لخارطة الطريق قد تقود إلى الفشل واندلاع الفوضى أو تشكيل حكومة مؤقتة تصبح لاحقا حكومة دائمة.