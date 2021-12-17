عربي-دولي

وسط "نيران شديدة".. مصرع 4 أطفال في حريق بمنزل جنوبي لندن

Lebanon 24
17-12-2021 | 04:30
A-
A+
Doc-P-897826-637753233366253126.jpg
Doc-P-897826-637753233366253126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي 4 أطفال مصرعهم، ليلة الجمعة، في حريق اندلع بمنزل في ساتن، الضاحية الجنوبية للندن، بحسب ما أفادت فرق الإطفاء وشرطة العاصمة البريطانية.

وقال روب شيبرد، المسؤول في شرطة سكوتلانديارد، في بيان، إن سبب الحريق الذي اندلع قرابة الساعة 19:00 بالتوقيتين المحلّي والعالمي، لا يزال "مجهولاً"، و"سيتم التحقيق فيه".

من جهتها، أعلنت فرق الإطفاء أن عناصرها وجدوا أنفسهم حال وصولهم إلى موقع الكارثة أمام "نيران شديدة" تلتهم سائر أنحاء الطابق الأرضي من المبنى.

وأضافت أن عناصرها دخلوا وسط النيران مزودين بأجهزة تنفس خاصة وأعتدة مخصصة لمثل هذه الأوضاع، وتمكنوا من إخراج الأطفال الأربعة من المنزل.

وفور إخراجهم تلقى الأطفال إسعافات أولية في موقع الكارثة، ثم نُقلوا إلى مستشفيين في جنوب لندن، حيث أُعلنت وفاتهم.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الأطفال القتلى ينتمون إلى نفس العائلة، مشيرة إلى أنها لم توقف أحداً حتى الساعة في هذه القضية.

وشارك حوالي ستين إطفائيا وثماني عربات إطفاء في إخماد النيران.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-12-17
08:00 | 2021-12-17
07:30 | 2021-12-17
07:00 | 2021-12-17
06:30 | 2021-12-17
06:00 | 2021-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website