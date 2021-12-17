وسط "نيران شديدة".. مصرع 4 أطفال في حريق بمنزل جنوبي لندن

لقي 4 أطفال مصرعهم، ليلة الجمعة، في حريق اندلع بمنزل في ساتن، الضاحية الجنوبية للندن، بحسب ما أفادت فرق الإطفاء وشرطة العاصمة البريطانية.وقال روب شيبرد، المسؤول في شرطة سكوتلانديارد، في بيان، إن سبب الحريق الذي اندلع قرابة الساعة 19:00 بالتوقيتين المحلّي والعالمي، لا يزال "مجهولاً"، و"سيتم التحقيق فيه".من جهتها، أعلنت فرق الإطفاء أن عناصرها وجدوا أنفسهم حال وصولهم إلى موقع الكارثة أمام "نيران شديدة" تلتهم سائر أنحاء الطابق الأرضي من المبنى.وأضافت أن عناصرها دخلوا وسط النيران مزودين بأجهزة تنفس خاصة وأعتدة مخصصة لمثل هذه الأوضاع، وتمكنوا من إخراج الأطفال الأربعة من المنزل.وفور إخراجهم تلقى الأطفال إسعافات أولية في موقع الكارثة، ثم نُقلوا إلى مستشفيين في جنوب لندن، حيث أُعلنت وفاتهم.وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الأطفال القتلى ينتمون إلى نفس العائلة، مشيرة إلى أنها لم توقف أحداً حتى الساعة في هذه القضية.وشارك حوالي ستين إطفائيا وثماني عربات إطفاء في إخماد النيران.