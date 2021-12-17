من "إل جي".. جهاز ذكي يساعد على بناء حديقة منزلية داخلية

تخطط إل جي لإطلاق جهاز جديد للبستنة الذكية يدعى "تيوون"، من شأنه أن يتيح للمبتدئين زراعة الخضروات والأعشاب والزهور في منازلهم طوال العام.

ويأتي الجهاز، الذي يحتوي على باب شفاف في المقدمة، مزودًا بدرجة حرارة تلقائية وأدوات تحكم في المياه ويمكن أن يساعدك في ضمان ازدهار الخضروات، حتى لو لم تكن خبيرًا في هذا الأمر.

وصُمم جهاز "تيوون" كجهاز قائم بحد ذاته ويتميز برفين يمكن لكل منهما استيعاب ما يصل إلى ستة حزم بذور شاملة إلى جانب ثلاثة أنواع مختلفة من مجموعات البذور. تحتوي كل عبوة بذور على 10 ثقوب لإنبات البذور، مما يسمح للمستخدمين بزراعة مجموعة متنوعة من الخضار في وقت واحد خلال حوالي أربعة إلى ثمانية أسابيع.

والمنتج مُدرج على أنه الفائز بجائزة الابتكار "سي إي إس "2022، وجزء من "نظام البستنة الذكي الحديث" للسماح بعملية زراعة نباتات "مؤتمتة".

ويحتوي الجهاز على نظام مرن للتحكم في الطقس يضبط بدقة درجة الحرارة الداخلية للجهاز لتهيئة الظروف المثلى للنمو العضوي. يمكن للجهاز تنظيم درجة الحرارة والضوء تلقائيًا لتقليد الدورة الطبيعية لليوم أيضًا.

ويعمل الجهاز على إيصال المياه إلى النبات ثماني مرات كل 24 ساعة. يحتوي الجهاز على "نظام أوتوماتيكي للرش والري" يقوم بتوزيع كمية الرطوبة المثالية للنباتات والزهور.

وتدعي إل جي أن الهيكل الداخلي للجهاز "مصمم لزيادة كفاءة التمثيل الضوئي، مما يضخم تأثير مصدر ضوء LED الداخلي لتسريع عملية النمو". باستخدام تطبيق "ثين كيو" للهاتف المحمول من إل جي، يمكن للمستخدمين مراقبة عملية الإنبات بأكملها من بعيد والتحقق من الإعدادات أو تغييرها وتلقي الإخطارات عندما يحتاج خزان المياه لإعادة التعبئة.

ويأتي الجهاز بلونين، بيج وأخضر، ومن المزمع أن يتم عرضه داخل شاشة افتراضية في معرض إل جي الرقمي خلال 2022، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.