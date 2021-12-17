ابتكار جديد.. روبوت على عجلتين يستطيع صعود السلالم

طور باحثون سويسريون روبوتاً مدهشاً على عجلتين يملك القدرة على السير في بيئات مختلفة وصعود ونزول السلالم برشاقة.

الروبوت "Ascento Pro" هو من بنات أفكار "Ascento Robotics" المنبثقة عن المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بناءً على تصاميمها السابقة، ويمكن أن يستخدم في عمليات البحث والمراقبة وتوصيل الطلبات.

وعملت الشركة على تطوير روبوت متحرك معياري ذاتي التوازن يجمع بين تعدد استخدامات الأرجل وسرعة العجلات. ويتميز التصميم الأساسي للروبوت الصغير بزوج من الأرجل المفصلية تنتهي بعجلات آلية تعمل بشكل مستقل على غرار الدراجة.

وتسمح العجلات للروبوت بالدوران بطريقة تشبه دراجتين أحاديتين تقودان جنبًا إلى جنب، على أنواع مختلفة من التضاريس، ويبقى منتصباً ويثني ساقيه للقفز فوق العوائق في الطريق. علاوة على ذلك، يسمح القفز بشكل متكرر للإنسان الآلي بالصعود بثبات في طريقه لصعود السلالم.

وبينما كانت هذه الميزات موجودة في النموذج السابق Ascento 2 تضيف نسخة برو الجديدة إلى التصميم الأساسي دمج وضع قيادة مستقل بالكامل مدعوم بمزيج من الكاميرات المدمجة والإضاءة واستشعار LiDAR ويمكن أن يدوم الروبوت ثماني ساعات لكل شحنة واحدة، وهو تحسن كبير مقارنة بوقت تشغيل Ascento 2 البالغ 1.5 ساعة، وإذا لزم الأمر، يمكن استبدال البطارية المستهلكة بسهولة بواحدة مشحونة بالكامل.

ويحتوي الطراز الجديد أيضًا على عجلات أكبر من سابقتها، والتي كانت قادرة فقط على تحقيق 5 أميال في الساعة، في حين يصل التصميم الجديد إلى سرعة 7.5 ميل في الساعة للمحترفين، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.