عربي-دولي

ابتكار جديد.. روبوت على عجلتين يستطيع صعود السلالم

Lebanon 24
17-12-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-897834-637753243199532224.JPG
Doc-P-897834-637753243199532224.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طور باحثون سويسريون روبوتاً مدهشاً على عجلتين يملك القدرة على السير في بيئات مختلفة وصعود ونزول السلالم برشاقة.
الروبوت "Ascento Pro" هو من بنات أفكار "Ascento Robotics" المنبثقة عن المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا بناءً على تصاميمها السابقة، ويمكن أن يستخدم في عمليات البحث والمراقبة وتوصيل الطلبات.
وعملت الشركة على تطوير روبوت متحرك معياري ذاتي التوازن يجمع بين تعدد استخدامات الأرجل وسرعة العجلات. ويتميز التصميم الأساسي للروبوت الصغير بزوج من الأرجل المفصلية تنتهي بعجلات آلية تعمل بشكل مستقل على غرار الدراجة.
وتسمح العجلات للروبوت بالدوران بطريقة تشبه دراجتين أحاديتين تقودان جنبًا إلى جنب، على أنواع مختلفة من التضاريس، ويبقى منتصباً ويثني ساقيه للقفز فوق العوائق في الطريق. علاوة على ذلك، يسمح القفز بشكل متكرر للإنسان الآلي بالصعود بثبات في طريقه لصعود السلالم.
وبينما كانت هذه الميزات موجودة في النموذج السابق Ascento 2 تضيف نسخة برو الجديدة إلى التصميم الأساسي دمج وضع قيادة مستقل بالكامل مدعوم بمزيج من الكاميرات المدمجة والإضاءة واستشعار LiDAR ويمكن أن يدوم الروبوت ثماني ساعات لكل شحنة واحدة، وهو تحسن كبير مقارنة بوقت تشغيل Ascento 2 البالغ 1.5 ساعة، وإذا لزم الأمر، يمكن استبدال البطارية المستهلكة بسهولة بواحدة مشحونة بالكامل.
ويحتوي الطراز الجديد أيضًا على عجلات أكبر من سابقتها، والتي كانت قادرة فقط على تحقيق 5 أميال في الساعة، في حين يصل التصميم الجديد إلى سرعة 7.5 ميل في الساعة للمحترفين، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-12-17
08:00 | 2021-12-17
07:30 | 2021-12-17
07:00 | 2021-12-17
06:30 | 2021-12-17
06:00 | 2021-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website