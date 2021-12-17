نصائح للحفاظ على منتجات المكياج.. ما هي؟

غالبًا ما تكون مجموعة مكياجك هي أفضل صديق لك، لذا فمن الضروري أن تعتني بها بشكل جيد لتحافظي عليها لأطول فترة ممكنة.

وفي ما يلي مجموعة من النصائح للحفاظ على مجموعة المكياج لأطول فترة ممكنة، حسبما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

لا تشاركي مكياجك مع أحد



بمجرد أن يلامس مكياجك بشرة شخص آخر، قد يمتص البكتيريا من بشرته مما قد يفسد مكياجك. ليس ذلك فحسب، بل قد يسبب أيضًا حساسية يمكن أن تؤدي إلى تدهور بشرتك أيضًا.

تحققي من تاريخ انتهاء الصلاحية



عند شراء منتج مكياج جديد، تأكدي من التحقق من تاريخ انتهاء صلاحيته. يمكن أن يضر شراء المنتجات التي اقتربت من تاريخ انتهاء صلاحيتها ببشرتك.

حافظي على فرشك نظيفة



تستحق فراشي المكياج مزيدًا من العناية والاهتمام. ما يحدث بمرور الوقت هو أن بقايا منتجات المكياج تعلق بين الشعيرات، مما يعني أنك بحاجة إلى تنظيفها بانتظام. اغسلي فرش كريم الأساس والكونسيلر مرتين في الأسبوع. لا تتطلب فرش ظلال العيون والبطانة تنظيفًا منتظمًا، لذا يكفيها مرتين في الشهر. اغمسي الفرشاة برفق في محلول صابون ونظفيها. تستحق فراشي المكياج مزيدًا من العناية والاهتمام. ما يحدث بمرور الوقت هو أن بقايا منتجات المكياج تعلق بين الشعيرات، مما يعني أنك بحاجة إلى تنظيفها بانتظام. اغسلي فرش كريم الأساس والكونسيلر مرتين في الأسبوع. لا تتطلب فرش ظلال العيون والبطانة تنظيفًا منتظمًا، لذا يكفيها مرتين في الشهر. اغمسي الفرشاة برفق في محلول صابون ونظفيها.

انتبهي للبكتيريا



يمكن أن تتراكم البكتيريا بمرور الوقت، لذلك يُنصح بتعقيمها بشكل دوري. للقيام بذلك، قومي بتبليل وسادة قطنية بالكحول وربتي بها على الشعيرات حتى تصبح نظيفة تماماً.

تخزين منتجات التجميل في مكان جاف ومظلم



ينصح الخبراء بتخزين منتجات المكياج في مكان بارد ومظلم وجاف، لأن وجودها في العراء يجعلها أكثر عرضة للتلوث والرطوبة.