"بوليتيكو": التقارب الإسرائيلي - الإماراتي لن يحل مشكلة بايدن في الشرق الأوسط

قام رئيس وزراء إسرائيلي يميني هذا الأسبوع بزيارة دولة إلى الإمارات العربية المتحدة لأول مرة . وبعد يوم واحد، وفي خطوة لا صلة لها بالزيارة ولكنها مفاجئة أيضًا، بدا أن الإمارات العربية المتحدة تتراجع عن صفقة أسلحة كبيرة مع الولايات المتحدة، أهم متبرع لها.وبحسب مجلة "بوليتيكو" الأميركية، "من الواضح أن الشرق الأوسط آخذ في التغير، نظرًا لأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أوفت بوعدها بالتركيز بدرجة أقل على المنطقة المزعجة تاريخياً وبالتركيز اكثر على الصين، وقد تنبهت دول الشرق الأوسط لذلك. تعمل إسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على إقامة علاقات جديدة وتحوط رهاناتهم، مدفوعة بقلق مشترك من أن واشنطن الشديدة التركيز على الصين والمتاعب المحلية قد لا تكون موجودة بالنسبة لهم عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع طموحات إيران في المنطقة أو بالتوترات مع الفلسطينيين أو التهديدات الأمنية الأخرى. ولكن على الرغم من أن الرئيس جو بايدن يريد تقليل مشاركة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فليس بالضرورة أن يكون خبرًا جيدًا بالنسبة له أن المنطقة تستعد لمستقبل تكون فيه أميركا أصغر. إن إعادة التوازن التي سعى إليها تحدث، ولكن ليس بشروطه ولا بطريقة يمكنه التحكم بها بسهولة، لا سيما بالنظر إلى هدفه المتعثر المتمثل في إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران. إنه بالتأكيد تطور مرحب به أن دول الشرق الأوسط تنحي جانبا عداواتها التاريخية. لكن ذوبان الجليد بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة لن يجعل معضلة إيران النووية، أو الشرق الأوسط بشكل عام، أكثر قابلية للإدارة. إنه تذكير، كما تعلّم الرؤساء السابقون، بأن المنطقة ستظل مصدر إزعاج خطير للولايات المتحدة على الرغم من جهودها الحثيثة لنقل أولوياتها إلى مكان آخر".وتابعت المجلة، "إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التاريخية إلى الإمارات العربية المتحدة، والتي لم يكن من الممكن تصورها قبل عقد من الزمان، هي تتويج لعدة سنوات من التوافق الوثيق بين إسرائيل ودول الخليج (أبرزها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين). ودفع الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 هذه الدول معًا في مواجهة ما بدا أنه قبول أميركي متزايد لدور إيران في المنطقة وتساؤلات جادة حول التزامات واشنطن الأمنية. قامت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ببعض التحركات لعكس هذا الخوف من خلال الانسحاب من الصفقة الإيرانية وتوطيد العلاقات مع إسرائيل والإمارات والسعودية. ومع ذلك، ظلت هذه الحكومات قلقة بشأن "أميركا أولاً" والشعور بأن الولايات المتحدة كانت تتراجع، وركزت بشكل أكبر على احتياجاتها الخاصة بدلاً من المخاوف الأمنية لشركاء وحلفاء الشرق الأوسط. على الرغم من موقف ترامب المتشدد تجاه إيران، فإن قرار إدارته بعدم الرد على الضربات الإيرانية على منشآت النفط السعودية في العام 2019 عزز المخاوف الإسرائيلية والعربية من أن الولايات المتحدة لم تعد ملتزمة بمواجهة النفوذ الإيراني. ربما من المفارقات أن إدارة ترامب عززت النزعة التي ساعدت في تسريعها من خلال التوسط في اتفاقات إبراهيم بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب".وأضافت، "بعد أن تولى بايدن منصبه، لم يكن هناك شك في أن أولويات أميركا كانت مستمرة في التغيير. حتى قبل أن يصبح وزيراً للخارجية، تحدث أنتوني بلينكين عن إدارة بايدن المستقبلية التي "لا تفعل الكثير" في الشرق الأوسط. في أول خطاب رئيسي له كوزير، لم يُذكر الشرق الأوسط حتى كإحدى أولوياته الثماني. وعزز الانسحاب الفوضوي من أفغانستان وإزالة أنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات وحاملات الطائرات من المنطقة هذه المخاوف. يمكن مسامحة شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لاعتقادهم أنه تم استبدالهم، وأن تركيز بايدن على الصين يؤثر على علاقتهم بواشنطن. في وقت سابق من هذا الأسبوع، ورد أن الإمارات علقت المفاوضات بشأن صفقة رئيسية لطائرة F-35 لأن إدارة بايدن فرضت الكثير من القيود لمنع الصين من اختراق أمن الإمارات. وبالمثل، أصبحت علاقة إسرائيل المتعمقة مع الصين مصدر خلاف في العلاقات الأميركية الإسرائيلية. يريد بايدن إزالة الشرق الأوسط من أولوياته لصالح الصين، لكن يبدو أن الشرق الأوسط يقلل من أولوياته خوفًا من الوقوع في توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والصين. ويمتد التحوط حتى إلى إيران. على الرغم من العداء التاريخي لدول الخليج لطهران، لم يُظهر الإماراتيون أي رغبة في الانغماس في عداء الولايات المتحدة تجاه إيران، التي يتشاركون معها القرب الجغرافي والعلاقات الإلكترونية الوثيقة. وليس من قبيل المصادفة أن الإمارات أرسلت مؤخراً مستشارها للأمن القومي للقاء الرئيس الإيراني. منذ أشهر، انخرط السعوديون أيضًا في محادثات مع إيران. كان هناك حديث حتى عن إعادة العلاقات الدبلوماسية. وللمرة الأولى منذ أربع سنوات، من المقرر أن يجتمع مجلس التعاون الخليجي مع تراجع الخلاف السعودي الإماراتي مع قطر".وبحسب المجلة، "تشمل الحقائق الإقليمية الجديدة حكومة إسرائيلية لا يرأسها بنيامين نتنياهو لأول مرة منذ عقد. نفتالي بينيت هو أضعف رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل، يترأس ائتلافًا صعب المراس وقد يضمن ضعفه الشديد بقاءه. لا يريد أي من شركاء الائتلاف رؤية نتنياهو يعود إلى السلطة، لذلك يسود نوع من الدمار المؤكد المتبادل. تتجنب الحكومة القضايا الحساسة مثل الفلسطينيين، وتفضل توطيد العلاقات مع الدول العربية والحفاظ على موقف متشدد من إيران. لا يتفق بايدن وبينيت في هذه القضية الأخيرة. لقد اتخذ بينيت مقاربة أكثر ليونة تجاه إيران من نتنياهو، الذي انحاز صراحة إلى جانب الجمهوريين لتحدي سياسة إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تجاه إيران. لكن ليس هناك شك في أن بينيت يعارض جهود الولايات المتحدة لإنعاش اتفاق 2015، مفضلاً المزيد من العقوبات، وضغوط أكثر صرامة على وكلاء إيران في سوريا ولبنان، والتحضير لعمل عسكري ذي مصداقية ضد المواقع النووية الإيرانية. ومع ذلك، يبدو أن بينيت يفهم أنه يحتاج إلى الولايات المتحدة للمساعدة في مواجهة إيران سواء كانت هناك صفقة أم لا. لهذا السبب لن يخاطر رئيس الوزراء الجديد بخرق كبير مع واشنطن، حتى لو أسفرت محادثات فيينا الضعيفة عن اتفاق. ومع ذلك، فإن القلق الطويل الأمد بشأن سياسة الولايات المتحدة الأكثر ليونة تجاه إيران يساعد في تفسير سبب قيام إسرائيل ببطء ببث علاقات ودية مع دول الخليج. تعتبر احتمالات تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين نقطة مضيئة نادرة في المنطقة. لكن من المهم أن نكون واضحين بشأن ما هو ليس كذلك: إنها ليست بداية لشرق أوسط جديد حيث تتماشى بقية أعضاء جامعة الدول العربية لصنع السلام مع إسرائيل. وهي ليست علامة على أن المنطقة ستصبح أقل إزعاجًا للولايات المتحدة، خاصةً طالما أن قضية إيران لا تزال دون حل. لم تلتزم أي دولة عربية أخرى باتفاقات إبراهيم. ستكون السعودية جائزة كبيرة، لكن هذا يبدو مستحيلًا تقريبًا في ظل غياب تقدم جاد في القضية الفلسطينية. واحتمال نشوب صراع خطير آخر بين إسرائيل والفلسطينيين هو أمر حقيقي للغاية. في غضون ذلك، يمر لبنان وليبيا واليمن وسوريا بمراحل مختلفة من فشل الدولة. وتستمر إيران ووكلاؤها في ممارسة نفوذ هائل".وأضافت، "في الواقع، إيران هي القضية الوحيدة التي لا تزال قادرة على إعادة الولايات المتحدة إلى المنطقة بطريقة كبيرة. من المؤكد أن الولايات المتحدة تنسحب من الشرق الأوسط. لكن كان من الواقعي لسنوات أن الولايات المتحدة ملتزمة صراحة بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. المعنى الضمني هو بالتأكيد أنها ستستخدم القوة إذا لزم الأمر. من الواضح أن هذا من شأنه أن يعيد الولايات المتحدة إلى المنطقة بطريقة رئيسية. باختصار، في المستقبل المنظور، ستظل إيران تمثل تحديًا. اللغز الحالي لبايدن هو أن المفاوضات تبدو غير قادرة على معالجة البرنامج النووي الإيراني المتنامي لكن الخيار العسكري قد ينتج عنه علاج أسوأ بكثير من المرض".وختمت المجلة، "لقد أحالت إدارة بايدن الشرق الأوسط إلى مرتبة ثانوية في التسلسل الهرمي للمصالح الأميركية. وهذا أمر مفهوم. التجارب المأسوية في أفغانستان والعراق، واستقلال الولايات المتحدة المتزايد في مجال الطاقة، وحدود القوة الأميركية لإصلاح مشاكل المنطقة، جعلت منها مكانًا تموت فيه الدبلوماسية الأميركية بدلاً من فرصة دبلوماسية. لكن التاريخ أثبت أنه أيضًا مكان لا يمكن تجاهله. ربما تريد أميركا أن تنتهي من هذه المنطقة المحطمة والغاضبة والمختلة. السؤال كما هو الحال دائما هو ما إذا كان الشرق الأوسط قد انتهى مع أميركا.