17
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
اجراء سريع لمنظمة الصحة العالمية.. هذا ما قررته لمواجهة أوميكرون
Lebanon 24
17-12-2021
|
03:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال هانس كلوغه رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن هذه المنظمة ستوافق قريبا على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي "سبوتنيك V".
وأضاف كلوغه، في مقابلة مع RT: "يجب أن تبقى القضايا الصحية، بما في ذلك اللقاحات، خارج السياسة. لا يجوز بتاتا تركيز الانتباه بدولة المنشأ".
وأشار كلوغه إلى أنه، عمل شخصيا لمدة ثماني سنوات في روسيا، "وأنا أعلم جيدا بوجود موارد فكرية وإنتاجية هائلة فيها، لا سيما في مجال [تركيب] اللقاحات، لذلك لا توجد أية سياسة هنا".
ونوه رئيس المكتب الإقليمي، بأن "صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، وقع في أكتوبر من هذا العام، كافة الوثائق الرسمية، وفي الربع الأول من العام المقبل، سيتخذ المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية قرارا بشأن الموافقة على اللقاح، بمجرد تقديم ملف التسجيل الكامل، والذي يجب أن يتم قبل نهاية هذا العام".
تابع
الأكثر قراءة
دولار السوق الموازية ينخفض... إليكم ما بلغه مساءً
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض... إليكم ما بلغه مساءً
14:00 | 2021-12-16
16/12/2021 02:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من خبير حول سعر الدولار.. هذا ما كشفه عن "أموال الناس"
Lebanon 24
مفاجأة من خبير حول سعر الدولار.. هذا ما كشفه عن "أموال الناس"
01:24 | 2021-12-17
17/12/2021 01:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
رقم غير متوقع.. هذا هو سعر سندويش الشاورما الجديد
Lebanon 24
رقم غير متوقع.. هذا هو سعر سندويش الشاورما الجديد
02:45 | 2021-12-17
17/12/2021 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض ملحوظ للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض ملحوظ للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2021-12-16
16/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية تزوير كادت تهزّ بيروت.. تفاصيل مُشوّقة تكشف ما حصل
Lebanon 24
عملية تزوير كادت تهزّ بيروت.. تفاصيل مُشوّقة تكشف ما حصل
02:30 | 2021-12-17
17/12/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:30 | 2021-12-17
كيت ميدلتون تستعد لتصبح ملكة
08:00 | 2021-12-17
أزمة سوريا.. هذه دلالات زيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة الأخيرة لدمشق
07:30 | 2021-12-17
إرتفاع ضحايا أعاصير جنوب شرق الولايات المتحدة إلى 90 قتيلا
07:00 | 2021-12-17
مرة أخرى... الذاكرة تخون بايدن فينسى وظيفة وزير الدفاع! (فيديو)
06:30 | 2021-12-17
روسيا: أقمارنا تستطيع مراقبة تحرك جيوش أوروبا وأميركا
06:00 | 2021-12-17
بينها دول عربية... ما هي البلدان المصنفة "أشد خطورة" في العالم؟
فيديو
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
Lebanon 24
مع حكم وجمهور... سياسيان يلجأن لحلبة الملاكمة لحل الخلافات السياسية! (فيديو)
06:23 | 2021-12-16
17/12/2021 15:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
14:00 | 2021-12-15
17/12/2021 15:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
08:00 | 2021-12-14
17/12/2021 15:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact