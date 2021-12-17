عربي-دولي

اجراء سريع لمنظمة الصحة العالمية.. هذا ما قررته لمواجهة أوميكرون

Lebanon 24
17-12-2021 | 03:35
A-
A+
Doc-P-897882-637753343762736686.jpg
Doc-P-897882-637753343762736686.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال هانس كلوغه رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، إن هذه المنظمة ستوافق قريبا على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي "سبوتنيك V".

وأضاف كلوغه، في مقابلة مع RT: "يجب أن تبقى القضايا الصحية، بما في ذلك اللقاحات، خارج السياسة. لا يجوز بتاتا تركيز الانتباه بدولة المنشأ".

وأشار كلوغه إلى أنه، عمل شخصيا لمدة ثماني سنوات في روسيا، "وأنا أعلم جيدا بوجود موارد فكرية وإنتاجية هائلة فيها، لا سيما في مجال [تركيب] اللقاحات، لذلك لا توجد أية سياسة هنا".

ونوه رئيس المكتب الإقليمي، بأن "صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، وقع في أكتوبر من هذا العام، كافة الوثائق الرسمية، وفي الربع الأول من العام المقبل، سيتخذ المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية قرارا بشأن الموافقة على اللقاح، بمجرد تقديم ملف التسجيل الكامل، والذي يجب أن يتم قبل نهاية هذا العام".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2021-12-17
08:00 | 2021-12-17
07:30 | 2021-12-17
07:00 | 2021-12-17
06:30 | 2021-12-17
06:00 | 2021-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website