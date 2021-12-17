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إرتفاع ضحايا أعاصير جنوب شرق الولايات المتحدة إلى 90 قتيلا

Lebanon 24
17-12-2021 | 07:30
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عثرت فرق الإنقاذ الأميركية على جثة فتاة تبلغ من العمر 13 عاما في أحد أحياء ولاية كنتاكي التي تدمرت بسبب الأعاصير التي اجتاحت 6 ولايات الأسبوع الماضي، مما رفع عدد القتلى إلى 90.

والفتاة التي تدعى نيسا براون، هي واحدة من أفراد أسرتها المكونة من سبعة أفراد والذين لقوا حتفهم جميعا في إعصار "بولينغ غرين". وبحسب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية فإن الإعصار الذي ضرب غرب ولاية كنتاكي كان "مدمرا".

وقد ضرب ما لا يقل عن 39 إعصارا حوالي ست ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، وقد أصدرت السلطات الأميركية يوم أمس الخميس، تحذيرات من إمكانية اجتياح أعاصير جديدة للغرب الأوسط.

المصدر: روسيا اليوم
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