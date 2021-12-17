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كيت ميدلتون تستعد لتصبح ملكة

Lebanon 24
17-12-2021 | 08:30
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قال مصدر مقرب من العائلة البريطانية المالكة، إن كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج وزوجة الأمير ويليام تستعد لتصبح ملكة "عندما يحين الوقت".

وأشار المصدر في حديث لمجلة people، إلى أن "كيت مستعدة لتولي هذه المهمة وأنها مثالية للوظيفة... مع مرور الوقت يزداد إعجاب الناس بها، إنها امرأة حاسمة وتتمتع بمهنية عالية".

وللمرة الأولى، استضافت دوقة كامبريدج، التي ستحتفل في يوليو المقبل بعيد ميلادها الـ40، حفلا في كنيسة وستمنستر تكريما للمنظمات الخيرية التي دعمت المجتمع البريطاني خلال جائحة كورونا.

وفي الحفل، قالت كيت: "رغم ابتعادنا عن بعضنا في الفترة الأخيرة، ظهرت أهمية التواصل بين الناس لأننا احتجنا لمساعدة ومساندة بعضنا البعض. وفي الأوقات الصعبة، توفر المحبة والشعور بالانتماء الراحة للجميع. لأنه وببساطة من المهم أن نقف إلى جانب بعضنا البعض".

وبالإضافة إلى كونها متزوجة من أمير قد يصبح قريبا الملك، فإن كيت تقوم أيضا بتربية ولي عهد المستقبل، ابنها الأكبر الأمير جورج (8 سنوات). وقال المصدر إن كيت "منخرطة بشكل كبير في كل جزء من حياة أطفالها الثلاثة".
المصدر: روسيا اليوم
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