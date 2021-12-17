هاريس: لم أناقش مع بايدن ترشحه لولاية ثانية

قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، إنهما لم يناقشا انتخابات 2024 أو ما إذا كان الرئيس سيترشح لولاية ثانية.وقالت هاريس في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال": "سأقول لكم هذا من دون أي غموض: نحن لا ولم نتحدث عن إعادة الترشح، لأننا لم نكمل بعد عامنا الأول (في الرئاسة) ونحن في منتصف جائحة".وردا على سؤال حول إمكان ترشح بايدن البالغ 79 عاما لمنصب الرئاسة مجددا قالت هاريس "لا أفكر في هذا الموضوع ولم نتحدث عنه".