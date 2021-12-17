عربي-دولي

كبير المفاوضين الإيرانيين: المحادثات النووية ستتوقف لبضعة أيام

Lebanon 24
17-12-2021 | 09:30
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قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني إن محادثات إحياء الاتفاق النووي ستعقد في فيينا اليوم الجمعة قبل أن تتوقف "لبضعة أيام".

وقال باقري كني على "تويتر" إنه التقى بالمدير السياسي للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا ومندوبين آخرين أمس الخميس "لتقييم الوضع ومناقشة سبل المضي قدما"، مشيرا إلى "أننا حققنا تقدما جيدا هذا الأسبوع. سنعقد لجنة مشتركة اليوم وسنواصل المحادثات بعد توقف لبضعة أيام".
المصدر: روسيا اليوم
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