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السيول تُسقط الجسر الحديدي في نينوى

Lebanon 24
17-12-2021 | 10:00
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الجمعة، سقوط الجسر الحديدي في نينوى وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل بسبب السيول.

وذكر بيان للخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بالاضافة إلى واجباتها في ملاحقة المطلوبين وتطهير الأراضي، القوات الأمنية في محافظة كركوك تقوم إجلاء العديد من العوائل المحاصرة نتيجة السيول".

وأضاف البيان أنه "وعلى صعيد متصل أدت الأمطار الكثيفة إلى سقوط الجسر الحديدي وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل وبدأ الجسر بالانجراف مع السيول بشكل بطيء ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى". 
المصدر: سكاي نيوز
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